NISU U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI

Jelen naletio na vozilo čelnika Lokomotive, Gudasić teže ozlijeđen, Šikić lakše

Poginula osoba u teškoj nesreći u Donjoj Zelini
26.04.2026.
u 10:47

Prava drama odvila se u subotu navečer na autocesti A3, gdje je nalet divljači na kolnik izazvao tešku prometnu nesreću. U lančanom sudaru sudjelovala su četiri vozila, a među ozlijeđenima su i čelnici nogometnog kluba Lokomotiva, koji su se vraćali s utakmice u Osijeku

U subotu, nešto iza 22 sata, na 166. kilometru sjeverne kolničke trake autoceste A3, dogodila se bizarna prometna nesreća koja je, prema prvim neslužbenim informacijama, započela kada je jelen iznenada istrčao na cestu. Na nesretnu životinju prvo je naletjelo vozilo u kojem su se nalazili čelnici zagrebačkog prvoligaša, što je potom izazvalo lančani sudar u koji su se uključila još tri automobila. U kaosu koji je nastao na autocesti ozlijeđeno je nekoliko osoba, a materijalna šteta na vozilima je značajna.

U automobilu koje je prvo udarilo u jelena bili su direktor NK Lokomotiva Božidar Šikić i izvršni direktor Dennis Gudasić. Vraćali su se s prvenstvene utakmice 32. kola SuperSport HNL-a, u kojoj je njihov klub na Opus Areni odigrao neriješeno protiv domaćina, NK Osijeka. Umjesto rutinskog povratka u Zagreb nakon zahtjevnog gostovanja, putovanje se za klupsku delegaciju pretvorilo u pravu noćnu moru i borbu za zdravlje.

Prema neslužbenim, ali pouzdanim informacijama, teže je stradao izvršni direktor Dennis Gudasić. On je zbog ozljeda glave hitno prevezen u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu. Iako je situacija isprva bila vrlo ozbiljna, ohrabrujuća je vijest da se Gudasić ne nalazi na odjelu intenzivne njege. Direktor Božidar Šikić prošao je s lakšim ozljedama, zadobivši porezotine, te se prema dostupnim informacijama osjeća dobro s obzirom na okolnosti. Kasnije je i sam klub potvrdio kako su svi sudionici izvan životne opasnosti, što je donijelo veliko olakšanje cjelokupnoj sportskoj javnosti.

Operativno-komunikacijski centar PU brodsko-posavske dojavu o nesreći zaprimio je u 22:04 sati, nakon čega je uslijedila brza reakcija hitnih službi. Na mjesto događaja odmah su upućeni timovi hitne medicinske pomoći i vatrogasci iz Novog Gradišta, kao i policijska ekipa za očevid. Za vrijeme trajanja očevida, kojim su se utvrđivale sve okolnosti ove nesvakidašnje nesreće, promet se na toj dionici autoceste odvijao otežano, isključivo lijevom pretjecajnom trakom uz postavljenu privremenu prometnu signalizaciju. Iz nogometnog kluba Lokomotiva poručili su kako će javnost pravodobno obavijestiti o svim novim informacijama te su svojim ozlijeđenim čelnicima zaželjeli što brži i potpunij oporavak.
