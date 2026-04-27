Nema kraja dojavama o bombama, stigle na adrese škola u više gradova, u redakcije...

Val anonimnih prijetnji eksplozivnim napravama nastavio se i ovog ponedjeljka. U tijeku su evakuacije više škola u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Dubrovniku nakon što su na adrese obrazovnih ustanova, ali i nekih redakcija te gradskih poglavarstava, pristigle dojave o postavljenim bombama. U Zagrebu je policija odmah izašla na teren, a ispred Prirodoslovne škole Vladimira Preloga već se nalaze službenici koji osiguravaju objekt. Iz policijskih uprava potvrđeno je da se postupa prema strogo propisanom protokolu koji uključuje hitnu evakuaciju i detaljan protueksplozijski pregled svih prostorija.

Slična je situacija i u Dalmaciji. Splitska policija provodi provjere u suradnji s ravnateljima škola koje su zaprimile prijetnje putem elektroničke pošte. "Policijski službenici su odmah po saznanju stupili u kontakt s odgovornim osobama te se provode adekvatni postupci provjere", izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji drama je započela oko 9 sati ujutro. Anonimna e-mail poruka istog sadržaja stigla je na službenu adresu policije, ali i na adrese velikog broja osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova. Na terenu su preventivni pregledi u tijeku, a policija apelira na smirenost dok se ne utvrdi činjenično stanje.

Inače, ovaj novi val prijetnji dolazi nakon što je prošlog tjedna, u razdoblju od 22. do 24. travnja, zabilježeno više od 500 lažnih dojava diljem zemlje. Tada su, osim škola, mete bili vrtići, trgovački centri te Zračna luka Split. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je ove događaje kao oblik hibridnog ratovanja. Naglasio je da hrvatska policija intenzivno surađuje s europskim partnerima kako bi se ušli u trag serverima i domenama s kojih se šalju ove masovne prijetnje, a za koje se pretpostavlja da se nalaze izvan granica Republike Hrvatske.

Dojave o bombama komentirali su i iz Grada te upozorili da su lažne dojave i ovakav način maltretiranja ljudi i djece kazneno djelo. "Grad Zagreb najoštrije osuđuje sustavne pokušaje da se unese nemir među djecu i poremeti nastavni proces u školama, danas opet kroz dojave o bombama u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Nadamo se da će se i ovaj put pokazati da su dojave lažne, no podsjećamo da su i lažne prijetnje bombama kazneno djelo te se nadamo da će počinitelji što prije biti uhvaćeni. Usko surađujemo s Policijskom upravom zagrebačkom te s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Odluke o evakuaciji škole donose nakon konzultacija s policijom", poručili su iz Zagreba.