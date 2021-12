Evo kad se igra osmina finala Lige prvaka: Parovi doznali datume istrčavanja na travnjak

Ždrijeb Lige prvaka uspio je u Nyonu tek nakon drugog pokušaja, a nešto kasnije određeno je kad će tko od parova osmine finala zaigrati. Domaćinstva su bila poznata otprije, kao i da se sve utakmice igraju u 21 sat, pa se čekalo samo kad točno kreće "akcija".

Dakle, čast da u utorak 15. veljače prvi izađu na travnjak imat će Sporting iz Lisabona i Manchester City te Paris Saint Germain i Manchester United.

Odmah dan poslije zaigrat će Salzburg i Bayern te Inter i Liverpool. Chelsea i Lille će se obračunati 22. veljače, isto kad i Villarreal i Juventus.

Foto: PEDRO NUNES Soccer Football - Champions League - Group B - FC Porto v Atletico Madrid - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - December 7, 2021 Atletico Madrid coach Diego Simeone and players celebrate after the match REUTERS/Pedro Nunes

Benfica dočekuje Ajax 23. veljače, kao i Atlético Madrid "krivca" za neregularno izveden ždrijeb - Manchester United.

Potom slijede uzvrati. Bayern protiv Salzburga i Liverpool protiv Intera prvi će 8. ožujka zaigrati odlučujuće susrete za plasman u četvrtfinale. A dan kasnije će Manchester City igrati protiv Sportinga, dok će Real dočekati PSG.

U utorak 15. ožujka Ajax igra s Benficom, United s Atléticom, a dan poslijed Lille i Chelsea te Juventus i Villarreal zatvaraju osminu finala.

PRVE UTAKMICE -

Utorak, 15. veljače 2022:

Sporting - Manchester City

Paris Saint-Germain - Real Madrid

Srijeda, 16. veljače 2022:

RB Salzburg - Bayern

Inter - Liverpool

Utorak, 22. veljače 2022:

Chelsea - Lille

Villarreal - Juventus

Srijeda, 23. veljače 2022:

Benfica - Ajax

Atletico Madrid - Manchester United



DRUGE UTAKMICE -

Utorak, 8. ožujka 2022:

Bayern - RB Salzburg

Liverpool - Inter

Srijeda, 9. ožujka 2022:

Manchester City - Sporting CP

Real Madrid - Paris Saint-Germain

Utorak, 15. ožujka 2022:

Ajax - Benfica

Manchester United - Atletico Madrid

Srijeda, 16. ožujka 2022:

Lille - Chelsea

Juventus - Villarreal