Atléticu se ispunila želja, Real i Inter prošli uvjerljivo najgore!

Europska nogometna federacija (UEFA) napravila je presedan i odlučila ponoviti ždrijeb osmine finala Lige prvaka zbog proceduralne pogreške u prvom pokušaju. Neki klubovi su zbog toga bili sretniji, drugi baš i ne.

Atlético Madrid uložio je žalbu jer se u "bubnju" kod ždrijeba nije našao Manchester United, pa je umjesto njega "stigao" Bayern. U ponovljenom izvlačenju uistinu su Diego Simeone i društvo izvukli United, a više o cijeloj povijesnoj zbrci čitajte OVDJE.

U "bubnju" su kao nositelji pobjednici skupina Ajax, Bayern, Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City, Manchester United i Real Madrid. A osminu finala igrat će i Atletico, Benfica, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Salzburg, Sporting i Villarreal.

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi