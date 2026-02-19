VIDEO Snimka kaosa u Lisabonu iz drugog kuta otkriva sve: Vinicius je ovime razbjesnio navijače

Bila je to 50. minuta dvoboja na lisabonskom Estádio da Luz kada je nogomet pao u drugi plan. Realov Brazilac Vinicius Junior postigao je spektakularan pogodak, poslavši loptu s ruba šesnaesterca u suprotne rašlje za vodstvo od 1:0. No, umjesto da slavlje bude posvećeno samo majstoriji, Vinicius je odlučio otrčati do korner zastavice, ravno ispred najvatrenijih navijača Benfice, te zaplesati provokativnu sambu. Takav potez sudac François Letexier odmah je kaznio žutim kartonom, ali šteta je već bila učinjena. Atmosfera je u sekundi proključala, a njegov potez pokrenuo je kaos koji je zasjenio veliku pobjedu madridskog kluba.

Njegova proslava izazvala je momentalni bijes domaćih igrača i navijača. Igrači Benfice okružili su Brazilca, a ubrzo je nastalo opće naguravanje u koje su se uključili gotovo svi akteri na terenu. S tribina su prema igračima Reala počeli letjeti razni predmeti, poput plastičnih boca i upaljača, stvarajući mučnu atmosferu. Događaji su eskalirali do te mjere da je utakmica u potpunosti izgubila sportski ritam, a sve oči bile su uprte u incident koji je prijetio da potpuno izmakne kontroli. Cijela situacija pretvorila se u mučne scene koje nitko ne želi vidjeti na nogometnim terenima.

Prestianni and Benfica fans felt this Vinicius celebration was provocative.



And then, Prestianni went on to call Vinicius 'a monkey'.

Usred tog meteža, priča je dobila još mračniji zaokret. Vinicius je prišao sucu i optužio igrača Benfice, Gianlucu Prestiannija, da mu je uputio rasističku uvredu dok je dresom prekrivao usta. Sudac Letexier odmah je reagirao i, slijedeći proceduru, aktivirao UEFA-in protokol protiv rasizma, prekinuvši utakmicu na više od deset minuta. Vidno potreseni Vinicius u jednom je trenutku odbio nastaviti igrati i sjeo je na klupu, dok su ga suigrači i trener pokušavali smiriti. Cijeli stadion bio je u neizvjesnosti, a nogomet je postao sporedan.

Ipak, naknadno se pojavila snimka iz drugog kuta koja baca novo svjetlo na cijeli incident i pokazuje da ni u svlačionici Reala nije vladalo jedinstvo oko Brazilčeve proslave. Dok je njegov suigrač Kylian Mbappé kasnije tvrdio da je i sam čuo rasističke uvrede upućene Viniciusu, iskusni njemački branič Antonio Rüdiger pokazao je potpuno drugačije lice.

Antonio Rudiger apologizes to Benfica fans



Class act and maturity

On nije sudjelovao u slavlju, već je dotrčao do svojih suigrača i doslovno ih vukao od kuta terena, gestikulirajući im da prestanu s provokacijama. U jednom trenutku se čak okrenuo prema navijačima Benfice i ispričao im se, što je potez koji su mnogi neutralni promatrači pozdravili kao čin zrelosti i sportskog duha. Taj kontrast u ponašanju Realovih zvijezda dodatno je potvrdio da je Viniciusova početna provokacija bila okidač za sve što je uslijedilo.