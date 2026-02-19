Naši Portali
Dabro: Spreman sam napustiti Sabor. Ali imam jedan uvjet. Od glupog desničara liberalima jedan prijedlog
DP objavio popis: Dabro izlazi iz Sabora u ove uvjete
Zvali smo Hrebaka da komentira Dabrine uvjete. Evo što kaže
Krasnec: Očito je da premijer Plenković neće imati baš miran povratak iz Indije
Oglasio se Plenković, poslao je jasnu poruku: 'Ne prihvaćam ultimatume, smirite ton...'
NOVI DETALJI

VIDEO Snimka kaosa u Lisabonu iz drugog kuta otkriva sve: Vinicius je ovime razbjesnio navijače

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS
1/5
Autor
Patrik Mršnik
19.02.2026.
u 11:45

Utakmica doigravanja za Ligu prvaka između Benfice i Real Madrida pretvorila se u potpuni kaos nakon fantastičnog gola i kontroverzne proslave Viniciusa Juniora. Brazilčeva provokacija pred domaćim navijačima pokrenula je lavinu događaja koji su zasjenili nogomet

Bila je to 50. minuta dvoboja na lisabonskom Estádio da Luz kada je nogomet pao u drugi plan. Realov Brazilac Vinicius Junior postigao je spektakularan pogodak, poslavši loptu s ruba šesnaesterca u suprotne rašlje za vodstvo od 1:0. No, umjesto da slavlje bude posvećeno samo majstoriji, Vinicius je odlučio otrčati do korner zastavice, ravno ispred najvatrenijih navijača Benfice, te zaplesati provokativnu sambu. Takav potez sudac François Letexier odmah je kaznio žutim kartonom, ali šteta je već bila učinjena. Atmosfera je u sekundi proključala, a njegov potez pokrenuo je kaos koji je zasjenio veliku pobjedu madridskog kluba.

Njegova proslava izazvala je momentalni bijes domaćih igrača i navijača. Igrači Benfice okružili su Brazilca, a ubrzo je nastalo opće naguravanje u koje su se uključili gotovo svi akteri na terenu. S tribina su prema igračima Reala počeli letjeti razni predmeti, poput plastičnih boca i upaljača, stvarajući mučnu atmosferu. Događaji su eskalirali do te mjere da je utakmica u potpunosti izgubila sportski ritam, a sve oči bile su uprte u incident koji je prijetio da potpuno izmakne kontroli. Cijela situacija pretvorila se u mučne scene koje nitko ne želi vidjeti na nogometnim terenima.

Usred tog meteža, priča je dobila još mračniji zaokret. Vinicius je prišao sucu i optužio igrača Benfice, Gianlucu Prestiannija, da mu je uputio rasističku uvredu dok je dresom prekrivao usta. Sudac Letexier odmah je reagirao i, slijedeći proceduru, aktivirao UEFA-in protokol protiv rasizma, prekinuvši utakmicu na više od deset minuta. Vidno potreseni Vinicius u jednom je trenutku odbio nastaviti igrati i sjeo je na klupu, dok su ga suigrači i trener pokušavali smiriti. Cijeli stadion bio je u neizvjesnosti, a nogomet je postao sporedan.

Ipak, naknadno se pojavila snimka iz drugog kuta koja baca novo svjetlo na cijeli incident i pokazuje da ni u svlačionici Reala nije vladalo jedinstvo oko Brazilčeve proslave. Dok je njegov suigrač Kylian Mbappé kasnije tvrdio da je i sam čuo rasističke uvrede upućene Viniciusu, iskusni njemački branič Antonio Rüdiger pokazao je potpuno drugačije lice.

On nije sudjelovao u slavlju, već je dotrčao do svojih suigrača i doslovno ih vukao od kuta terena, gestikulirajući im da prestanu s provokacijama. U jednom trenutku se čak okrenuo prema navijačima Benfice i ispričao im se, što je potez koji su mnogi neutralni promatrači pozdravili kao čin zrelosti i sportskog duha. Taj kontrast u ponašanju Realovih zvijezda dodatno je potvrdio da je Viniciusova početna provokacija bila okidač za sve što je uslijedilo.
Ključne riječi
Liga prvaka Benfica Real Madrid Lisabon Vinicius

Komentara 1

MA
maltene
12:18 19.02.2026.

Real ima 5 bijelih igrača, ostalo sve crnci i nitko nema problema sa rasizmom osim Viniciusa. I nikoga na svijetu ne diraju navijači zbog boje kože osim njega. Pametnom dosta

