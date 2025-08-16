Naši Portali
U RIJADU

Evo kad i gdje možete gledati ključnu borbu Hrgovićeve karijere: Hrvat se nalazi na prekretnici

Dillian Whyte v Moses Itauma - Weigh-in for EWC25 Fight Week
HAMAD I MOHAMMED/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
16.08.2025.
u 08:28

U večerašnji okršaj s britanskim teškašem Davidom Adeleyeom Hrgović ulazi kao drugorangirani izazivač na ljestvici WBO-a, peti na rang-listi WBA, šesti po WBC-u te 12. izazivač u poretku koji je istaknula organizacija IBF, u kojoj je do poraza od Duboisa najbolje kotirao.

U profesionalnom boksu svaki sljedeći meč trenutak je istine u kojem poraz statusno donosi puno više štete nego što je to slučaj u amaterskom boksu. Tako je i pred Filipom Hrgovićem večeras u Rijadu njegov novi trenutak istine, borba koja će mu odrediti status u očima promotora boksačkih priredbi, ali i kod čelnih ljudi najjačih svjetskih organizacija profesionalnog boksa. Stoga i streaming platforma DAZN, koja večerašnju borbu prenosi, postavlja pitanje: "Je li Hrgović i dalje ozbiljan kandidat za naslov prvaka?"

Što se tiče izravnog prijenosa, prava na meč Hrgovića i Adeleyea, kao i na cijelu večerašnju priredbu u saudijskom Rijadu, polaže popularna streaming platforma DAZN. Cijena prijenosa iznosi 19.99 eura za europsko tržište, uz 10 eura za pretplatu na DAZN. Hrgovićeva borba je druga po redu u glavnom programu, koji bi trebao krenuti u 18:45.

Gledatelji mogu očekivati da će meč Hrgovića i Adeleyea početi oko 20 sati po europskom vremenu. U glavnoj borbi večeri sastaju se također teškaši, Dillian Whyte i Moses Itauma, a početak te borbe najavljen je malo prije ponoći.

