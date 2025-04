Emotivna objava talentirane sportašice (18) zgranula je zemlju: 'Zarazila sam se...'

Francuski biatlon potresla je vijest o preranom kraju karijere jedne od najvećih mladih nada. Emma Oustry, sa samo 18 godina, odlučila je reći zbogom profesionalnom sportu. Kako prenosi njemački Bild, razlog ove teške odluke je dugotrajna i iscrpljujuća bolest zbog koje je propustila cijelu natjecateljsku sezonu 2023./24., a povratak se pokazao preteškim. U emotivnom razgovoru za Nordic Magazine, Oustry je otkrila pozadinu svoje odluke: "Bila sam jako nesretna i bilo mi se teško nositi s cijelom situacijom. Žao mi je što nikada neću saznati što bi bilo da se nisam razboljela," iskreno je priznala, dodavši: "Ali onda sam shvatila da priča s biatlonom za mene možda više neće funkcionirati."

Mlada Francuskinja detaljnije je opisala svoju bolest: "Prošle sezone zarazila sam se citomegalovirusom, što je vrlo slično mononukleozi. Psihički mi je to palo izuzetno teško, pogotovo jer sam tek nakon tri mjeseca shvatila da sam bolesna." Citomegalovirus (CMV) kod oboljelih uzrokuje simptome nalik gripi, no može dovesti i do ozbiljnijih komplikacija te oštetiti unutarnje organe poput jetre, pluća ili crijeva. Svoje posljednje službeno natjecanje Oustry je odradila na nedavnom prvenstvu Francuske. Sada se okreće novim ciljevima – obrazovanju. Ambicija joj je upisati prestižno sveučilište.

"Taj san me nikada nije napustio i moji prioriteti su se jednostavno promijenili. Biatlon u mojim profesionalnim željama sada zauzima tek drugo mjesto," objasnila je Oustry. Dodala je: "Nisam više željela posvećivati sto posto svog vremena biatlonu. Želim studirati i putovati. Znam da ne bih bila sretna da sam nastavila s biatlonom pod svaku cijenu. To bi jednostavno bilo užasno."

Odlazak Emme Oustry dodatno je zabrinuo francuske biatlonske krugove jer je ona već četvrti mladi talent koji napušta ovaj zimski sport nakon završene sezone. U samo nekoliko dana prije nje, karijere su okončali i Pauline Machut (20), Paul Fontain (25) te Jérémie Bouchex-Bellomié (18). Nažalost, nitko od njih troje nije uspio osigurati stalno mjesto u jakoj francuskoj A reprezentaciji za Svjetski kup. Poput Emme Oustry, i za njih je biatlonska priča završena. Ovaj neočekivani odljev mladih nada ostavlja primjetnu prazninu i postavlja izazove pred budućnost francuskog biatlonskog tima.