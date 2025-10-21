Naši Portali
Rukomet

Pilipović u Ohrid, Horvat odmah doveo Cara

Autor
Damir Mrvec
21.10.2025.
u 15:47

Kristijan Pilipović, nekadašnji hrvatski reprezentativni vratar odlazi iz švicarskog Kadettena. Od 1. studenog karijeru će nastaviti u Sjevernoj Makedoniji gdje će braniti za Ohrid

Kristijan Pilipović, nekadašnji hrvatski reprezentativni vratar odlazi iz švicarskog Kadettena. Od 1. studenog karijeru će nastaviti u Sjevernoj Makedoniji gdje će braniti za Ohrid, u klubu u kojem već igra jedan Hrvat – Ante Ivanković. 

 - Istina, potvrđeno je. Pilipović je s nama do kraja listopada. Umjesto njega u klubu sam doveo Morena Cara, nekadašnjeg vratara Nexea – rekao je Hrvoje Horvat, trener Kadettena.

Pilipović iza sebe ima bogatu igračku karijeru. Počeo je u austrijskom Fiversu, a poslije epizode u Nexeu iz Našica, branio je za Kadetten  s kojim je osvojio nekoliko naslova prvaka Švicarske, branio je u Ligi prvaka...

Nešto kratko branio je za Wislu iz Plocka. Za reprezentaciju Hrvatske debitirao je na Europskom prvenstvu 2022. godine, nakon što se odlučio oprostiti od dresa Austrije za koju je nastupao na Svjetskom prvenstvu 2019. godine

