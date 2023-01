Eduardo: U Dinamu se ne osjećam dobrodošlo zbog privatnih problema. Klub ne cijeni druge stvari

Bivši napadač vatrenih te Dinama i engleskog velikana Arsenala, Eduardo Da Silva u posljednjih mjesec dana nalazi se u Hrvatskoj. Legendarni Dudu dao je intervju za Sportklub i govorio igračkim danima, Arsenalu a dotaknuo se i zagrebačkog Dinama gdje se ne osjeća dobrodošlo.

- Iako još nisam službeno umirovljen, ne igram nogomet već tri godine. Od tada živim u Rio de Janeiru, koristim slobodno vrijeme za druženje s obitelji, a trenutno među ostalim radim kao nogometni agent. Cilj mi je tražiti talentirane nogometaše dobi između 15 i 16 godina kojih u Brazilu uvijek ima puno. Mladim talentima, kada navrše 18 godina pokušavam osigurati transfer u Europu - kaže Eduardo.

- Nisam previše upućen u političku situaciju unutar kluba. Svakako se takvi događaji odražavaju loše na navijače. Vjerujem da bi tribine bile puno više ispunjene kad bi nogomet bio u fokusu, a ne politika. Želim Dinamu da opet postane onaj stari – onaj Dinamo u kojem sam ja igrao - izjavio je Da Silva i nastavio:

- Rekao bih da me više cijene u Arsenalu, iako su uspjesi koje sam postigao u Londonu su zanemarivi u odnosu na one s Dinamom. Cijene me više jer sam imao određene privatne probleme u Zagrebu s jednom osobom koja je svima dobro poznata. Kada sam 2009. stigao u Zagreb, dobio sam ponudu da pogledam utakmicu Dinama sa tribina. Tada se na stadionu nisam osjećao dobrodošlo, obzirom na te privatne probleme koje sam spomenuo. To je bio zadnji put da sam bio na Maksimiru - rekao je brazilski Hrvat te poručio kako mu je žao što ne može doći na Maksimir i prisjetiti se igračkih dana.

- Dinamo će dati priliku svim igračima koji imaju potencijala i to je prilika u kojoj budeš pokazao tu kvalitetu ili ne. Ja sam iskoristio svoju šansu. Moraš biti i zahvalan onda tom igraču. Ali to je takva politika kluba, ne cijene druge stvari. Uvijek je bila poruka – da nisam to ja, ne bi ti to uspio. I kad sam išao na utakmicu vidio sam da nije to to, pozdrave me na hladan način