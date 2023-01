Za razliku od Cibone koja je kiksala, Split rutinski nadjačao Dinamo

Premda su se na istog suparnika namjerili u sličnim okolnostima, košarkaši Splita nisu Dinamu dozvolili što i momčad Cibone. Iako su dan prije igrali utakmicu ABA lige, i to gostujuću (u Laktašima), Splićani su u Draženovu domu rutinski nadjačali dinamovce (88:73).

Za razliku od cibosa, koji su svoj dvoboj s Dinamom ušli odveć mlitavo, žuti su to činili defenzivno čvrsto pa su, uz dobro orkestrirane napade od Ukića (ukupno 10 asistencija), potkraj prvog poluvremena imali "plus 23" (47:26).

Nakon velikog odmora jesu domaćini napravili seriju i probudili svoje vjerne BBB-ovce no sastav gostiju ipak nije dopustio značajnije približavanje Zagrepčana na manje od 14 koševa zaostatka. Stoga, trener Srđan Subotić nije morao posezati za svojim najboljim igračem u pobjedi nad Igokeom (Dominik Mavra) koji je jest sjedio na klupi ali je bio dogovor da bude pošteđen ovog napora.

Zapravo, posljednji nalet dinamovaca tricama su odbili Tišma i Shorter za "plus 18" u 34. minuti. Sve što je košarkašima Dinama do kraja preostalo bilo je pokušati smanjiti razliku do razine snošljivog poraza.

- Prvo smo poluvrijeme odigrali bezidejno, s jako lošom energijom i lošim postocima šuta pa su se suparnici odmah odvojili i do poluvremena stvorili veliku razliku. U svlačionici sam zbog toga rekao igračima da moramo skupiti glave jer ćemo, ako tako nastavimo, doživjeti teški debakl. Stoga smo u nastavku imali puno bolji pristup i da smo tako igrali od početka, možda smo nešto mogli i napraviti - kazao je trener dinamovaca Mario Štirjan.

U redovima domaćina, kapetan Garafolić je zabio 13 koševa, a najbolji dinamovac bio je David Ušić (29 koševa) koji je ustvrdio:

- Ovo nam je bilo najlošije prvo poluvrijeme. Imali smo nekoliko igrača koji su se vratili iz viroze pa nam je vjerojatno umor ušao u kosti. Ne želim se vaditi no mi definitivno nismo bili na onoj energetskoj razini s kakvom smo igrali protiv Cibone.

Kod pobjednika dvoznamenkasti su bili Amerikanci Sullivan (21), Shorter (16) i Nelson (10) te Kalajžić (12) i Boris Tišma (13 koševa), Zagrepčanin u dresu Splićana, koji nam je kazao:

- Najvažnije je da smo mi dobili ovu utakmicu, kao i onu dan prije u Laktašima. Oko uklapanja u novu momčad najviše mi pomažu oni najiskusniji, Ukić i Mavra, i vjerujem da će to biti sve bolje. Igram na više pozicija što meni ne predstavlja nikakav problem.

Za trenera gostiju Subotića najvažnije je bilo sljedeće:

- Bitno je bilo pronaći igrače koji su energetski dobri. Bili smo pod adrenalinom jučerašnje pobjede a i ponešto dodatno motivirani a najbitnije od svega jest da smo utakmicu završili svi zdravi.