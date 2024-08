Džekin suradnik o glasinama: 'Bliže mu je posao ako dođe u Hajduk? Pa ne radi Edin na nabavci hrane, on ima svoj restoran'

Edin Džeko (38) bio je jedna od glavnih tema ovog ljeta kada se govorilo o transferima i Supersport HNL-u, posebno u kontekstu Hajduka. Njegovo ime povezivalo se sa splitskim klubom mjesecima, no s vremenom su te glasine postale sve tiše, a trenutno je dojam da je bh. napadač daleko od Poljuda.

Jasmin Ligata, dugogodišnji Džekin suradnik i prijatelj, objasnio je u Denis Podcastu što se točno prethodnih tjedana događalo. Prema njegovim riječima, postoji dojam da je priča o Džeki i Hajduku bila više marketinški trik nego stvarna ponuda. Ligata tvrdi da je kontakt bio vrlo površinski i da su medijske spekulacije možda bile namijenjene podizanju cijene i stvaranju hypea oko Džeke.

"Nisu bili pregovori", odmah je bio jasan Ligata. "Bio je neki stidljivi kontakt. Imam osjećaj da se priča pustila da se olakša Hajduku, kako bi se malo dizala cijena, pozornost, kako bi se što više pričalo i da bude neki hype da dolazi ovaj, dolazi onaj. Ali evo, sad kad gledamo iz ove perspektive što se sve događa u Hajduku, za Edina možda ne bi bilo najbolje da je stvarno došao u Hajduk", kazao je, dodajući još jednom da tu nije bilo stvarnih pregovora. "Možda je bilo malih loženja, romantičnih priča u glavi da bi bilo lijepo otići u Split i Hajduk..."

Osvrnuo se i na novinske napise prethodnih tjedana, za koje je kazao da uglavnom nisu držali vodu. "Recimo, u jednom tekstu se pisalo da mu je kuća bliže u Sarajevu ako ide iz Splita. Nije. Iz Splita nema avion za Sarajevo i trebaju mu tri-četiri sata, a iz Istanbula je u Sarajevu za sat i pol. Pa kaže da su mu bliži poslovi... Pa ne radi Edin na nabavci hrane, on ima svoj restoran. Pa onda, kao, ljepše mu je živjeti dolje, navijači su ovakvi... To su sve neke stvari koje su postale smiješne", poručio je.

Ligata razumije zašto su neki prenaglašavali mogućnost da Džeko pređe u Hajduk. Smatra da je to bila romantična priča koja zvuči lijepo i da bi bilo zanimljivo, s obzirom na to da Džeko voli Hajduk i Dalmaciju. "Međutim, u tom trenutku to nije bilo moguće. Zašto bi čovjek u tom trenutku otišao? Imaš dobar ugovor, dolazi ti Mourinho, živiš u Istanbulu, kapetan si, poštuju te i vole. Zašto bi otišao?" zapitao se Džekin bliski suradnik. "Nije isključeno da zaključi karijeru u SAD-u, Hajduku ili negdje drugdje, ali ove sezone šanse za to bile su manje od 0,1."

