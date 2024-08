Otkrivena Gattusova plaća u Hajduku? Cifra je ogromna, Jakirović navodno zarađuje znatno manje

U novoj epizodi Senator Podcasta Željko Janković ugostio je Edu Pezzija, legendarnog splitskog novinara i sportskog djelatnika. Pezzi se u dvosatnom razgovoru osvrnuo na neke najvažnije teme vezane za Hajduk, otkrio što mu najviše smeta i s čim će se splitski klub suočiti u bliskoj budućnosti.

Govoreći o rastanku Ivana Perišića s Hajdukom, slavni novinar izrazio je razočaranje što je trener splitskog kluba Gennaro Gattuso javno kritizirao hrvatskog reprezentativca, smatrajući to neprimjerenim za jedan veliki klub. Nehotice je tom prilikom Pezzi otkrio i navodnu plaću talijanskog stručnjaka. "To je nedopustivo. U svakom poslu, obitelji ili tvrtki postoje nesuglasice. Najveća sramota u ovome je što se Hajduk nije snašao jer klub vode ljudi koji se u ovome ne snalaze i imam dojam da bi oni najradije potjerali Gattusa. No, njegov angažman stoji navodno 2.4 milijuna eura, plus pomoćnici. U slučaju otkaza, Hajduk bi mu sve morao platiti", kazao je, među ostalim.

FOTO Schwarzenegger, The Rock, Statham: Ovi slavni glumci bili su sportaši, neki su imali impresivne karijere

Ako je vjerovati toj informaciji, to bi značilo da Gattuso zarađuje znatno više od stratega Dinama Sergeja Jakirovića, barem uzmemo li u obzir ono što se ranije pisalo u hrvatskim medijima. Naime, nakon što je Jakirović krajem prošle kalendarske godine bio blizu rastanka s Dinamom, mediji su pisali da mu je zagrebački klub dužan isplatiti otpremninu od šest mjesečnih plaća, odnosno 300.000 eura, a s pomoćnicima bi to bilo oko pola milijuna eura. Jednostavnom računicom da se zaključiti da je Jakirovićeva godišnja plaća u Dinamu oko 600.000 eura.

Podsjetimo, Gatusso je s Bijelima potpisao ugovor do ljeta 2026. godine, a za sada ne briljira na klupi splitskog kluba. Ispao je iz Europe, a u SuperSport HNL-u nakon tri kola drži treću poziciju. Kao trener Gatusso je posljednji angažman, ne računajući Hajduk, imao vodeći francuskog velikana Olympique Marseille, s čije klupe je otišao u veljači ove godine. U Španjolskoj je prethodno vodio Valenciju, a prije toga Fiorentinu, Napoli i Milan. Na samom početku trenerske karijere nakon epizode u Švicarskoj bio je šef stručnog stožera Palerma, zatim grčke OFI Crete te talijanske Pise. SuperSport HNL je sedma po redu liga u kojoj obnaša funkciju glavnog trenera, a Hajduk njegov deveti klub.

FOTO Ovo je popis najskupljih igrača HNL-a! Jedan igrač je pomeo svu konkurenciju