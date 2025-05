Dvostruki europski prvak Anđelo Kvesić izborio treći europski finale

Ne možemo baš reći da je to bio samo još jedan dan u uredu dvostrukog europskog prvaka u teškoj kategoriji (plus 84 kg), jer bilo je prilično dramatično. Ipak, Anđelo Kvesić je na koncu izborio svoj treći europski finale. A na tom putu bilo je vrlo napeto.

Već u prvoj borbi, protiv Nikopoulosa, vidjelo se da to nije onaj lepršavi Anđelo no i takav je izborio rutinsku pobjedu što se ne može reći i za sljedeće dvije. Jer njih je izborio doslovce u posljednjim sekundama borbi.

Protiv Čeha Bosaka gubio je 0:1 a potom i 2:3 (33 sekunde prije kraja) a onda je s istekom vremena izjednačio na 3:3. A kako je Čeh, zbog opomene, izgubio pravo prednosti prvog boda došlo je do sudačkog preglasavanja. A ono je ponovo donijelo remi (svakome po dvije zastavice) da bi na kraju, u Hrvatovu korist, presudio sudac u borilištu.

Nešto slično se ponovilo i protiv odličnog Ukrajinca Talibova. U borbi, koju je Anđelo umješno umrtvio, i u kojoj nije bilo bodova sve do posljednje sekunde, upravo je Hrvat bio taj koji je poentirao.

- Osjećao sam neki umor i nisam bio lepršav kao što znam biti no radio sam koliko mi je bilo dovoljno pametno za prolaz. Čeha sam pobijedio uz malo sreće iako mislim da sam u toj borbi bio bolji a i nisu mi priznali čišćenje sa zakucavanjem iako su sva četiri suca pokazala da je to akcija za tri boda. Talibova sam pustio da se ispuca, čekao sam njegove pogreške, držao sam prednju nogu visoko što njemu nije odgovaralo. Na koncu sam i tu borbu dobio na samom kraju.

Od kuda se kod Anđela pojavio taj osjećaj umora?

- Nastupio sam na puno turnira a ja više nemam 19 godina, a možda je do toga došlo, dijelom, i zbog pritiska. No, karate je šah, to nije full-contact, i ne ide sve na silu.

Čestitke za čelične živce a oni su bili potrebni i jednom od trenera reprezentacije Davoru Mrzaku koji ga je vodio kroz borbe.

- Anđelo je i četvrtfinale i polufinale dobio u posljednjem napadu a to je dokaz koliko je on stabilan i uvjeren u sebe. Nije radio ono što on inače može, noge su mu bile teške, no bio je dovoljno strpljiv i s ovim finalima skinuo je teret ostalima.

Nekako istovremeno, nastupala je i Sadea Bećirović koja je s pobjedama nad Nizozemkom Snell (4:3) i Slovakinjom Krivodar (2:2, senshu) izborila četvrtfinale. Snell je dobila u posljednjoj sekundi a Slovakinju na prednost prvog boda a onda joj se dogodilo da protiv Njemice Riedel nije iskoristila prednost prvog boda. A protivnica je, jednom uz upitnu odluku, poentirala dvaput iz klinča iz kojeg Sadea nije uspijevala pravovremeno izaći.

Srećom, Njemica je u polufinalu pobijedila favoriziranu Švicarsku Quirici pa se Sadei pružila prilika da se kroz repasaž izbori za odličje.

Za svoje treće europsko zlato Anđelo Kvesić će se boriti u subotu i to protiv aktualnog svjetskog prvaka, Francuza Mehdija Filalija.