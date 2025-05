Diplomirala sam pravo, radila u odvjetništvu koje sam napustila zbog karatea

Bivšoj reprezentativki Ivani Bašić Bebek bit će ovo prvo Prvenstvo Europe u ulozi izbornice ženske karataške reprezentacije u borbama. I lani je ona u Zadru nastupila trenerski ali tada kao klupska trenerica koja je odvela Emu Sgardelli do naslova europske prvakinje.

Kao borkinja, Ivana je bila članicom borbene ekipe.

- Produžila sam karijeru možda i malo više no što sam trebala s obzirom na posao pa su te neke posljednje godine bile više ljubav prema karateu a ne toliko profesionalni pristup jer on tada zbog posla nije bio moguć. Mislim da sam karijeru završila s 31 godinom.

Lakše je muškarcima produžiti karijeru u sportu nego ženama.

- Definitivno je tako, naročito ženama koje planiraju obitelj i djecu. Dakako, ima primjera u kojima su se sportašice vraćale karijeri nakon poroda. Prije par mjeseci vratile su se dvije vrhunske svjetske karatašice i to prilično rano nakon poroda, a riječ je o Anzheliki Terliugi i Irini Zaretskoj. U kategoriji do 50 kilograma, Kazahstanka Moldir je šest mjeseci nakon poroda uzela medalju na turniru Premijer lige. Dakle, može se samo za to treba jako dobra logistika.

Kakva je onda Ivanina logistika?

- Potrebna mi je doista velika pomoć jer samo u posljednjih mjesec dana bila sam u Kairu sedam dana, na pripremama šest dana a sada me neće biti doma devet dana a imam kući kći Luciju od nepune četiri godine. S obzirom na to da je suprug Dario nogometni trener u Kuvajtu, pa je i on odsutan, bez moje majke koja je tu daleko najveća podrška ja ne bih mogla ništa ostvariti od ovoga angažmana u karateu.

Dario Bašić je svojedobno bio izbornik hrvatske U-17 reprezentacije.

- Posljednjih godina radi u arapskim zemljama i to je profitabilnije za obiteljski proračun.

Ivana je diplomirana pravnica koja sada živi od karatea?

- Prvih par godina sam radila u odvjetništvu i to je bilo to vrijeme kada sam još uvijek bila aktivna. To je zaista bilo jako zahtjevno jer tko god je u odvjetništvu zna koliko je to radnih sati tjedno, pa i preko vikenda, i to kombinirati s vrhunskim sportom je bilo jako teško. No, nakon što smo prije 11 godina pokrenuli klub Champion, nakon pet-šest godina sam shvatila da mi je čak ovo i profitabilnije. No, nije tu stvar u novcima već u tome što me ovaj sport ispunjava. Kasnije sam još završila specijalistički stručni studij na Kineziološkom fakultetu.

Kada netko diplomira pravo a s pravom se više ne bavi, postoji li tu osjećaj izgubljenog vremena ili...?

- Nikad edukacija nije zgorega, edukacija u bilo koji vid znanja. To nije promašeno vrijeme. Dapače, to mi donosi širinu i s tim sam bogatija. Uostalom, nikad ne znate što život može donijeti pa je dobro imati širi raspon mogućnosti. Osim toga, dobro je održavati mozak u formi čemu studiranje itekako pomaže.

Sportaši koji završe fakultet obično su jako dobri u planiranju vremena i kasnije u životu.

- Organizacija vremena je doista jako važna. Dosta toga moram uskladiti, obveze u klubu i reprezentaciji ali i potrebu da svaki slobodan trenutak budem sa svojim djetetom. Nekad to izgleda manje a nekad više kaotično.

Kao aktivna karatašica Ivana je osvojila nekoliko medalja s reprezentacijom.

- Bila sam članica ekipe članica ekipe koja je osvojila europsko juniorsko zlato i svjetsku juniorsku broncu te europsku juniorsku broncu. U seniorskoj reprezentaciji nastupila sam samo na jednom natjecanju, još sa starom ekipom, a onda su došle mlađe cure koje su postizale rezultate i nije bilo potrebe za mijenjanjem.

Koliko jaku borbenu ekipu sada imamo?

- Naša ekipa je jako konkurentna. Oslabljeni jesmo zbog ozljede Lee Vukoje, standardne članice ekipe od 2020., međutim i ove cure koje su tu su u vrhu europskog karatea. Stvar je malo sreće, kako će se stvari posložiti.

U ekipi će raditi i Ema Sgardelli, europska prvakinja u najnižoj kategoriji (50 kg) što je ipak rjeđi slučaj kod izbora borbene ekipe?

- Ema je već nastupila u ekipi na Svjetskom prvenstvu gdje je ona jedina od svih pet mečeva imala četiri pobjede i jedan neodlučeni ishod. Dakle, imala je daleko najbolji skor dokazavši da bez obzira na 50 kilograma ona radi jako dobro i većim curama predstavlja problem.

Pored Eme Sgardelli, boje Hrvatske u ekipnom dijelu natjecanja branit će i Mia Greta Zorko, Sadea Bećirović, Nikolina Golomboš i Lucija Lesjak koja će u Erevan naknadno stići.

- Lucija je završila medicinu i stažira u bolnici i svaka joj čast kako uspijeva još i trenirati.

Izbornica je optimistična kada su u pitanju i pojedinačni nastupi.

- Mi tu imamo tri cure koje bez problema mogu konkurirati za medalju no uvijek može netko i ugodno iznenaditi.