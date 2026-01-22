Legenda plavih: Navijači Dinama su razmaženi, najlakše je sjediti i pametovati. Kovačeviću treba dati punu podršku

Utakmicu sedmog kola glavne faze Europske lige u kojoj je Dinamo na Maksimiru s visokih 4:1 svladao rumunjski FCSB za Večernji list je analizirao Goran Jurić, bivši branič Dinama i hrvatske reprezentacije koji je s Dinamom osvojio pet naslova hrvatskog prvaka, a koji u svojem životopisu ima i osvojen naslov Lige prvaka s Crvenom zvezdom.



- Dosta dobro je to izgledalo. Bilo je perioda kada je Dinamo baš igrao odlično, ali bilo je i oscilacija, pogotovo pred kraj prvog dijela kad su igrači vidno pali i kad su primili onaj gol. Međutim, sveukupno sam zadovoljan i igrom i rezultatom Dinama.