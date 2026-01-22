Naši Portali
Goran Jurić za VL

Legenda plavih: Navijači Dinama su razmaženi, najlakše je sjediti i pametovati. Kovačeviću treba dati punu podršku

Autor
Edi Džindo
22.01.2026.
u 23:46

Visoku pobjedu Dinama protiv FCSB-a u Europskoj ligi komentirao je Goran Jurić, bivši branič Dinama i hrvatske reprezentacije

Utakmicu sedmog kola glavne faze Europske lige u kojoj je Dinamo na Maksimiru s visokih 4:1 svladao rumunjski FCSB za Večernji list je analizirao Goran Jurić, bivši branič Dinama i hrvatske reprezentacije koji je s Dinamom osvojio pet naslova hrvatskog prvaka, a koji u svojem životopisu ima i osvojen naslov Lige prvaka s Crvenom zvezdom.

- Dosta dobro je to izgledalo. Bilo je perioda kada je Dinamo baš igrao odlično, ali bilo je i oscilacija, pogotovo pred kraj prvog dijela kad su igrači vidno pali i kad su primili onaj gol. Međutim, sveukupno sam zadovoljan i igrom i rezultatom Dinama.

FCSB Europska liga Dinamo Goran Jurić

DVAPUT SVLADALI FCSB

Hrvat koji je prije par dana srušio Dinamovog suparnika za VL otkriva na što treba paziti

Što se tiče igrača koji se kod njih ističu, prvi na pamet mi sigurno pada njihov broj 10, Tanase. On je izniman individualac. A odličan im je i napadač Birligia, jako brz igrač. Njih dvojica su rumunjski reprezentativci. Imaju u sredini i iskusnog Chirichesa, koji je izgradio karijeru igrajući za velike klubove poput Napolija, rekao nam je Jakov Blagaić, čiji je Arges ove sezone dvaput pobijedio FCSB u rumunjskoj ligi

