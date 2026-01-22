Naši Portali
Komentari
Poslušaj
KOMENTAR UTAKMICE

Uplašili smo se da će Dinamo mentalno pasti, ali Rumunji nemaju kvalitetu. Presudio je skriveni potencijal

Autor
Željko Janković
22.01.2026.
u 22:59

A sve je bilo riješeno već nakon desetak minuta u kojima je Dinamo imao prednost od dva pogotka, rumunjskog suparnika na konopcima. Iako se nije tako činilo u jednom trenutku. Jer, uplašili smo se nekog mentalnog pada nakon rumunjskog pogotka za 2:1.

Puno toga bilo je večeras na strani Dinama. Rumunjski prvak ipak je nedostojan suparnik momčadi Marija Kovačevića. A sve je bilo riješeno već nakon desetak minuta u kojima je Dinamo imao prednost od dva pogotka, rumunjskog suparnika na konopcima. Iako se nije tako činilo u jednom trenutku. Jer, uplašili smo se nekog mentalnog pada nakon rumunjskog pogotka za 2:1. Srećom, to se nije dogodilo. FCSB je, do svog prvog pogotka, izgledao kao momčad daleko ispod razine kvalitete Dinama. Ta nemoć gostiju u svim fazama igre, iznimno je pozitivno utjecala na samopouzdanje momčadi Marija Kovačevića.

Ključne riječi
Europska liga FCSB Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
Pajdo
23:12 22.01.2026.

Čestitke DINAMU.

DVAPUT SVLADALI FCSB

Hrvat koji je prije par dana srušio Dinamovog suparnika za VL otkriva na što treba paziti

Što se tiče igrača koji se kod njih ističu, prvi na pamet mi sigurno pada njihov broj 10, Tanase. On je izniman individualac. A odličan im je i napadač Birligia, jako brz igrač. Njih dvojica su rumunjski reprezentativci. Imaju u sredini i iskusnog Chirichesa, koji je izgradio karijeru igrajući za velike klubove poput Napolija, rekao nam je Jakov Blagaić, čiji je Arges ove sezone dvaput pobijedio FCSB u rumunjskoj ligi

