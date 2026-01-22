Uplašili smo se da će Dinamo mentalno pasti, ali Rumunji nemaju kvalitetu. Presudio je skriveni potencijal

Puno toga bilo je večeras na strani Dinama. Rumunjski prvak ipak je nedostojan suparnik momčadi Marija Kovačevića. A sve je bilo riješeno već nakon desetak minuta u kojima je Dinamo imao prednost od dva pogotka, rumunjskog suparnika na konopcima. Iako se nije tako činilo u jednom trenutku. Jer, uplašili smo se nekog mentalnog pada nakon rumunjskog pogotka za 2:1. Srećom, to se nije dogodilo. FCSB je, do svog prvog pogotka, izgledao kao momčad daleko ispod razine kvalitete Dinama. Ta nemoć gostiju u svim fazama igre, iznimno je pozitivno utjecala na samopouzdanje momčadi Marija Kovačevića.