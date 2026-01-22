Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 238
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PLAVA BLAGAJNA

Dinamo dobio lijepu svotu za novu europsku pobjedu: Evo koliko je ukupno ove sezone zaradio od Europe

Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
22.01.2026.
u 23:15

Dinamo je za ovu pobjedu dobio novih 450 tisuća eura koliko iznosi nagradni fond za pobjedu u Europskoj ligi

Nogometaši Dinama svladali su rumunjski FCSB-a s 4:1 na Maksimiru u sedmom, predposljednjem, kolu Europske lige. Zagrebački plavi tako su prekinuli negativni niz od tri poraza u ovom natjecanju, a strijelci za treću ovosezonsku europsku pobjedu bili su Bakrar (7.), Beljo (11. i 71.) te Kulenović (90+3'), dok je utješni gol za Rumunje zabio Birligea u 42. minuti.

Dinamo je za ovu pobjedu dobio novih 450 tisuća eura koliko iznosi nagradni fond za pobjedu u Europskoj ligi. Tako su za pobjede nad Fenerbahčeom, Maccabijem i FCSB-om dobili ukupno milijun i 350 tisuća eura, a još 150 tisuća za remi u Malmou donosi ukupnu zaradu Dinama u ligaškoj fazi do milijun i pol eura.

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj

Taj se iznos pribraja onom od 11.8 milijuna eura koliko je Dinamo dobio za plasman u ligašku fazu Europske lige pa je ukupna zarada Dinama od Europe ove sezone (zasad) dosgela 13.2 milijuna eura.
Ključne riječi
zarada Europska liga Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
DVAPUT SVLADALI FCSB

Hrvat koji je prije par dana srušio Dinamovog suparnika za VL otkriva na što treba paziti

Što se tiče igrača koji se kod njih ističu, prvi na pamet mi sigurno pada njihov broj 10, Tanase. On je izniman individualac. A odličan im je i napadač Birligia, jako brz igrač. Njih dvojica su rumunjski reprezentativci. Imaju u sredini i iskusnog Chirichesa, koji je izgradio karijeru igrajući za velike klubove poput Napolija, rekao nam je Jakov Blagaić, čiji je Arges ove sezone dvaput pobijedio FCSB u rumunjskoj ligi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!