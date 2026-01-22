Dinamo dobio lijepu svotu za novu europsku pobjedu: Evo koliko je ukupno ove sezone zaradio od Europe

Nogometaši Dinama svladali su rumunjski FCSB-a s 4:1 na Maksimiru u sedmom, predposljednjem, kolu Europske lige. Zagrebački plavi tako su prekinuli negativni niz od tri poraza u ovom natjecanju, a strijelci za treću ovosezonsku europsku pobjedu bili su Bakrar (7.), Beljo (11. i 71.) te Kulenović (90+3'), dok je utješni gol za Rumunje zabio Birligea u 42. minuti.

Dinamo je za ovu pobjedu dobio novih 450 tisuća eura koliko iznosi nagradni fond za pobjedu u Europskoj ligi. Tako su za pobjede nad Fenerbahčeom, Maccabijem i FCSB-om dobili ukupno milijun i 350 tisuća eura, a još 150 tisuća za remi u Malmou donosi ukupnu zaradu Dinama u ligaškoj fazi do milijun i pol eura.

Taj se iznos pribraja onom od 11.8 milijuna eura koliko je Dinamo dobio za plasman u ligašku fazu Europske lige pa je ukupna zarada Dinama od Europe ove sezone (zasad) dosgela 13.2 milijuna eura.