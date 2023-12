Osvojio zlato s Jugoslavijom pa se povukao: 'Dobio sam 20-30 kilograma, nije bilo lako'

Ako je netko od starih asova često na utakmicama onda je to svakako Božo Vuletić (65). Naime, gospar Božo je delegat Hrvatskog vaterpolskog saveza na utakmicama regionalne i hrvatske lige. A kao takav zacijelo je kompetentan (pro)suditi tko je od naših vaterpolista imao najbolju godinu.

A novogodišnjeg laureata vidi u jugašu Rinu Buriću za kojeg kaže:

- Univerzalan je, može sve igrati. Pretvara se u vrhunskog igrača koji zadovoljava svaki zadatak koji trener pred njega postavi. Može igrati sve pozicije a u obrani je jednako kvalitetan kao i u napadu što je rijetkost. Mene žalosti što nemamo još takvih igrača a morali bi ih stvarati.

Za ostatak poretka najboljih naš sugovornik je bio vrlo koncizan.

- Fatović je vrlo kreativan igrač a Jerko Kragić Marinić Kragić realizator. Maro Joković plijeni iskustvom i odgovornošću u igri dok je Marko Bijač vrlo pouzdan vratar. Josip Vrlić je konstanta visoke razine na mjestu centra a Luka Bukić je dobar ali od njega očekujemo i više jer ne igra kao što bi mogao.

Toliko o najboljim vaterpolistima u 2023. Vratimo se mi u Božinu mladost u kojoj se dogodilo da ga s 15 godina nisu htjeli primiti u plivački klub?

- Ja sam samouk plivač što i jest bio problem jer svima onima koji su tako naučili plivati treba više energije za svladati iste metre u odnosu na one koji su plivati naučili u pravo vrijeme. Iako sam ja bio najbrži po tadašnjim mjerilima ja sam bio prestar.

Srećom, u Vaterpolskom klubu Jug je bio dobrodošao.

- Vrlo brzo sam ja postao kadetskim a potom i juniorskim reprezentativcem.

A kada se igrački razvio bio je poznat po istančanom osjećaju kad i kamo pucati?

- Danas igrači uzmu loptu, zamahnu i opale potpuno bez kontrole. Ako lopta prođe blok onda završio u rašljama no najčešće završi na ruci igrača u obrani ili suparničkog vratara. A osnovno je gledati prostor, pokrete obrambenih igrača. Mi mlađi to smo vidjeli od Đure Savinovića koji je imao specifičan šut.

A to je bio šut sa zadrškom.

- Mi smo svi htjeli šutirati kao Savinović, Sukno, Milat, Đuho, ja. Svi smo u tom smislu kopirali Savinovića a izgleda da je meni ta zadrška najbolje polazila za rukom.

Božo Vuletić bio je član momčadi Juga koja je 1980. godine osvojila prvi, povijesni, naslov prvaka Europe.

- Nakon dugih godina čekanja, i osvajanja naslova državnog prvaka, osvojen je i europski naslov. U to vrijeme pobjede Juga slavio je cijeli Dubrovnik, to je bila fešta grada, i meni je žao što se to pomalo izgubilo.

Jeste li se doista natjecali sa suigračem Veselinom Đuhom na najboljeg strijelca državne lige?

- Nije to bila neka izrazita konkurentnost. Strijelci uvijek vole davati što više pogodaka ali ne na štetu momčadi. A te momčadi nisu trpjele osobu koja bi prešla liniju tolerantnosti u egoizam.

Na podatak koji se može naći na internetu da je Primorju zabio 10 pogodaka, Vuletić će kazati:

- To je pogrešan podatak. Ja jesam zabio 10 golova ali Jadranu u Splitu. Prije posljednjeg kola i Milivoj Bebić i ja imali smo po 78 prvenstvenih pogodaka i u želji da budem najbolji strijelac lige ja zabijem 10 pogodaka i mi dobijemo 18:10. Ja sam 10 puta pucao i zabio svih deset no ni to nije bilo jamstvo jer Beba je bio toliko kvalitetan da je mogao zabiti 11. No, ipak je zabio osam.

Božo je za suigrača imao i vlastita brata Luku.

- Mi tome nismo pridavali veliku pažnju. To je roditeljima bilo važnije nego nama. No, dijeliti radost nakon pobjeda ipak je bio veći kada ju dijeliš s rođenim bratom.

Za reprezentaciju SFRJ odigrao je 58 utakmica. Debitirao je 1982., u godini u kojoj je bio i najbolji strijelac domaće lige, a najveću radost doživio je 1984. u Los Angelesu u prigodi osvajanja olimpijskog zlata.

- Nema boljeg osjećaja od osvajanja olimpijskog zlata a kod individualaca je to zacijelo još izrazitije. To vam je uspomena za cijeli život koja mora biti na vidljivom mjestu. Ne glancam to zlato no s vremenom ode patina jer je kompozicija materijala takva da spadne tanki sloj zlata.

A baš te olimpijske 1984., sa samo 26 godina, Božo se ostavio vaterpola.

- Dogodio se nesporazum između mene i trenera Savinovića. To je prošlo svršeno vrijeme pa se neću tome vraćati no nije mi bilo svejedno. No, počeo sam se baviti privatnim poslovima. Imao sam restoran pa kafić a nakon četiri godine sam ponovo zaigrao. Pozivom me iznenadio Boško Lozica koji je u Italiji bio trener. Pristao sam no kako sam otežao za 20-30 kilograma u odnosu na najbolje dane nije bilo lako skočiti u bazen i orijentirati se. Igrao sam jednu godinu i počeo trenersku karijeru.

A taj posao radio je četvrt stoljeća.

- Moj trenerski staž je prekinuo neuspjeli dogovor s Vaterpolskim savezom Turske. Nakon što je Hrvatska u Londonu 2012. osvojila olimpijsko zlato ja sam dobio ponudu da budem turski izbornik. Otišao sam u Istanbul i sve dogovorio no na izborima u Savezu su smijenili predsjednika a onaj drugi doveo je Matutinovića no i on je bio kratko. U međuvremenu sam se ja zaposlio u ustanovi Sportski objekti pri kojoj sam upravitelj bazena.

A na tom plivalištu igraju se i utakmice Regionalne lige za koju kaže:

- Da bi bio što jači moraš igrati s čvršćima i jačima i poželjno je da ih je što više. Jedno vrijeme Srbi su imali problem s nama no oni su radili na podmlađivanju i stvaranju novih naraštaja dok mi nismo najbolje pratili taj ritam.

Vuletić je odnedavno i član Stručnog savjeta HVS-a. Je li kao takav zabrinut što pet godina nismo osvojili odličje na velikim natjecanjima mlađih uzrasta.

- To je ozbiljan problem i on se ne može riješiti ad hoc mjerama niti improvizacijom. Mora se krenuti od selekcije i regrutacije do stručnog rada. U današnje vrijeme ne možete očekivati da se mlad čovjek posveti vaterpolu ako od toga ima malo. To je složen problem i moramo iznaći načina za odgajati nove naraštaje.

Izbor Bože Vuletića :

1. Rino Burić (Jadran/Jug) ....................................7

2. Loren Fatović (Jug/Jadran) ...............................6

3. Jerko Marinić Kragić (Jadran) ...........................5

4. Maro Joković (Jug) ............................................4

5. Marko Bijač (Olympiakos) .................................3

6. Josip Vrlić (Radnički(Jadran) ............................2

7. Luka Bukić (Jadran) ..........................................1