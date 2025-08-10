Naši Portali
UOČI POČETKA SEZONE

VIDEO Potop Milana u Modrićevom debiju! Chelsea ih je rastavio: Četiri kola i debakl mlade zvijezde

Autor
Martin Bubanović
10.08.2025.
u 18:21

Nakon neuspješne prošle sezone, koju su završili na osmome mjestu, slavni klub mora pronaći način za radikalan zaokret

Milan je protivnik Chelsea odigrao posljednju pripremnu utakmicu. Osvajač nedavno održanog Svjetskog klupskog prvenstva slavio je s visokih 4-1. Crni niz lombardske momčadi je otvorio autogol Andreja Coubisa u 5. minuti. Za plave su zabijali jednom Joao Pedro i dvaput Liam Delap. Youssouf Fofana je u 70. minuti ublažio poraz.

Mladi Rumunj koji je skrivio prvi primljeni pogodak dobio je crveni karton u 18. minuti. Ovoga ljeta se slavnoj talijanskoj momčadi pridružio kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, a protiv londonskog kluba upisao je prvi nastup u crveno-crnom dresu. Ušao je u igru na otvaranju drugoga poluvremena, poslije nezavidnog ishoda prvog dijela, na mjesto Samuelea Riccija.

Milan će sezonu otvoriti ogledom protiv Barija u talijanskom nogometnom kupu. Ligaško natjecanje započinju protiv Cremonesea 20. kolovoza u 20.45. Nakon neuspjeha i osmoga mjesta prošle sezone, slavni klub mora pronaći način za radikalan zaokret, a dovođenjem hrvatskog kapetana nadaju se pružiti uzor mladim igračima.

FOTO Modrić i Kovačić objavili slike s jahte. Pogledajte kakvu tradiciju imaju obitelji vatrenih
Avatar Krile102
Krile102
18:24 10.08.2025.

I kakav je bio ?

