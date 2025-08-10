VIDEO Potop Milana u Modrićevom debiju! Chelsea ih je rastavio: Četiri kola i debakl mlade zvijezde

Milan je protivnik Chelsea odigrao posljednju pripremnu utakmicu. Osvajač nedavno održanog Svjetskog klupskog prvenstva slavio je s visokih 4-1. Crni niz lombardske momčadi je otvorio autogol Andreja Coubisa u 5. minuti. Za plave su zabijali jednom Joao Pedro i dvaput Liam Delap. Youssouf Fofana je u 70. minuti ublažio poraz.

Mladi Rumunj koji je skrivio prvi primljeni pogodak dobio je crveni karton u 18. minuti. Ovoga ljeta se slavnoj talijanskoj momčadi pridružio kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, a protiv londonskog kluba upisao je prvi nastup u crveno-crnom dresu. Ušao je u igru na otvaranju drugoga poluvremena, poslije nezavidnog ishoda prvog dijela, na mjesto Samuelea Riccija.

Milan će sezonu otvoriti ogledom protiv Barija u talijanskom nogometnom kupu. Ligaško natjecanje započinju protiv Cremonesea 20. kolovoza u 20.45. Nakon neuspjeha i osmoga mjesta prošle sezone, slavni klub mora pronaći način za radikalan zaokret, a dovođenjem hrvatskog kapetana nadaju se pružiti uzor mladim igračima.