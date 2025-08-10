Naši Portali
HALILOVIĆ U BRAZILU

Hrvat koji je trebao biti 'novi Messi' sprema veliki transfer? Želi ga svjetski velikan

VL
Autor
vecernji.hr
10.08.2025.
u 18:00

Halilović je svjetsku pažnju privukao početkom prošlog desetljeća, kada je kao tinejdžer potpisao za Barcelonu i zbog talenta i stila igre dobio nadimak "novi Messi

 Alen Halilović (29) bi uskoro mogao napustiti Fortunu Sittard. Nakon što mu je ovog tjedna propao dogovoreni transfer u azerbajdžanski Qarabag u posljednji trenutak, iz Brazila stižu informacije kako bi karijeru mogao nastaviti izvan Europe. Prema pisanju Moona, brazilski Gremio, dvostruki prvak Brazila i trostruki osvajač Cope Libertadores, želi vratiti svog bivšeg igrača Arthura Mela.

Međutim, kako se pregovori otežu, klub razmatra i druge opcije. Među imenima koja su se pojavila posljednjih dana nalazi se i Halilović, koji je u potrazi za novim angažmanom. Brazilci navode da bi Halilović mogao poslužiti kao "plan B s pedigreom". Iako nema Arthurovu reputaciju, donosi bogato iskustvo igranja za europske velikane. Smatraju da bi, u uvjetima prenapuhanog tržišta, ovakav potez mogao biti vrlo pametna odluka.

Halilović ima ugovor s Fortunom do ljeta 2026., što znači da bi ga Gremio mogao dovesti po nižoj cijeni, uz relativno mali rizik. U najboljoj formi, procjenjuju, mogao bi postati važan član momčadi. Ipak, iz kluba zasad nisu poslali nikakav konkretan signal o interesu, iako se naglašava da bi Halilović bio financijski pristupačnija opcija od Arthura.

Podsjećaju i kako je Halilović svjetsku pažnju privukao početkom prošlog desetljeća, kada je kao tinejdžer potpisao za Barcelonu i zbog talenta i stila igre dobio nadimak "novi Messi". Iako karijera nije išla očekivanim putem, igrao je za klubove poput Hamburga i Milana te posjeduje neupitnu tehničku kvalitetu.

Ključne riječi
Alen Halilović strani nogomet transferi

NI
nitram
19:44 10.08.2025.

svjetski velikan iz Ajzerbedana haloooooo/

