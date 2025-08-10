Hrvat koji je trebao biti 'novi Messi' sprema veliki transfer? Želi ga svjetski velikan

Alen Halilović (29) bi uskoro mogao napustiti Fortunu Sittard. Nakon što mu je ovog tjedna propao dogovoreni transfer u azerbajdžanski Qarabag u posljednji trenutak, iz Brazila stižu informacije kako bi karijeru mogao nastaviti izvan Europe. Prema pisanju Moona, brazilski Gremio, dvostruki prvak Brazila i trostruki osvajač Cope Libertadores, želi vratiti svog bivšeg igrača Arthura Mela.

Međutim, kako se pregovori otežu, klub razmatra i druge opcije. Među imenima koja su se pojavila posljednjih dana nalazi se i Halilović, koji je u potrazi za novim angažmanom. Brazilci navode da bi Halilović mogao poslužiti kao "plan B s pedigreom". Iako nema Arthurovu reputaciju, donosi bogato iskustvo igranja za europske velikane. Smatraju da bi, u uvjetima prenapuhanog tržišta, ovakav potez mogao biti vrlo pametna odluka.

FOTO Hrvatske odbojkašice plijenile pozornost ljepotom, svi su gledali u njih

Halilović ima ugovor s Fortunom do ljeta 2026., što znači da bi ga Gremio mogao dovesti po nižoj cijeni, uz relativno mali rizik. U najboljoj formi, procjenjuju, mogao bi postati važan član momčadi. Ipak, iz kluba zasad nisu poslali nikakav konkretan signal o interesu, iako se naglašava da bi Halilović bio financijski pristupačnija opcija od Arthura.

Podsjećaju i kako je Halilović svjetsku pažnju privukao početkom prošlog desetljeća, kada je kao tinejdžer potpisao za Barcelonu i zbog talenta i stila igre dobio nadimak "novi Messi". Iako karijera nije išla očekivanim putem, igrao je za klubove poput Hamburga i Milana te posjeduje neupitnu tehničku kvalitetu.