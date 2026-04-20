Drama u susjedstvu: Sin legendarnog nogometaša teško nastradao u sudaru, slomio je vrat

Jonathan Klinsmann, sin legendarnog njemačkog nogometaša Jürgena Klinsmanna, doživio je tešku ozljedu koja će ga udaljiti s terena na nekoliko mjeseci.

Njemački medij Bild piše kako je vratar Cesene teško stradao u završnici utakmice Serie B protiv Palerma (0:2) kada se sudario s Rannochijem i zaradio snažan udarac u glavu.

Iako je scena izgledala dramatično, Klinsmann je ipak uspio završiti utakmicu, no odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka odvezli su ga u bolnicu. Prve informacije govorile su o lakšoj ozljedi, ali ubrzo je stigla potvrdu. Radi se o prijelomu prvog vratnog kralješka.

U početku se smatralo da se radi o lakšoj ozljedi, ali su iz kluba potvrdili da je situacija poprilično ozbiljna. Klinsmanna sada očekuju dodatne pretrage i neurokirurške konzultacije, a njegov menadžer Marco De Marchi rekao je: 'Put do oporavka bit će dugaačak.'