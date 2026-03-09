Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za američku turneju, evo koga je pozvao izbornik vatrenih

U ponedjeljak, 9. ožujka, izbornik vatrenih Zlatko Dalić objavio je putem službene stranice HNS-a popis kandidata za prijateljske utakmice s Kolumbijom (26. ožujka) i Brazilom (31. ožujka) u Orlandu na Floridi. Na popisu se nalazi 26 imena, 23 igrača i tri vratara, dakle kvota koju će izbornik voditi i na Svjetsko prvenstvo u lipnju.



Na Dalićevom popisu nema oporavljenika Joška Gvardiola koji je upitan za SP, kao niti Matea Kovačića, koji je počeo trenirati, ali ne i ponovno nastupati za Manchester City. Podsjetimo, reprezentativci će 23. ožujka doputovati u Orlando iz svojih odredišta, a istoga dana će iz Zagreba otputovati stožer i delegacija Saveza, uz igrače iz SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Ispod možete pogledati koga je sve izbornik Dalić pozvao za novu reprezentativnu akciju...

Vratari: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Braniči: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović

Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Karlo Letica, Luka Stojković

- Proteklih tjedana uspjeli smo obići veliki broj reprezentativaca, a raduje me što se nekolicina njih izborila za bolji klupski status, što sam u studenom i zatražio od njih. Osjetio sam da igrači žive za Svjetsko prvenstvo, da imaju ogroman motiv i želim im da pripreme dočekaju u što boljoj formi, raspoloženju i prvenstveno dobrog zdravlja. Ove utakmice u Americi će nam poslužiti kao sjajan ispit da vidimo gdje smo tri mjeseca prije SP-a i na čemu najviše trebamo raditi tijekom priprema, ali pritom ćemo tih deset dana u Orlandu iskoristiti i za osnaživanje zajedništva koje je uvijek naš adut u odnosu na druge nacije. Stoga smo i vjerni kadru koji se nametnuo u proteklom razdoblju, a duboko vjerujemo da ćemo na SP-u biti jači i za Matea i Joška koji su naši stožerni igrači te me raduje što se dobro oporavljaju od operacija. Većim brojem pretpoziva želimo pokazati da pratimo još niz ozbiljnih kandidata za reprezentaciju, pri čemu ih je nekoliko i u mladoj reprezentaciji koju čeka jako važna utakmica s Turskom. Do SP-a je još puno utakmica i dovoljno prilika svim kandidatima da se formom, učinkom i energijom izbore za svoj status, vrata reprezentacije nikome nisu zatvorena -najavio je izbornik Dalić.