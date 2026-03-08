Naši Portali
Dalićev popis

Zbog vatrenih nema spavanja ovaj mjesec! Pogledajte kada igraju s Kolumbijom i Brazilom

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
08.03.2026.
u 13:29

Na popisu za prijateljske utakmice u Orlandu naći će se 26 imena, 23 igrača i tri vratara, dakle kvota koju će izbornik voditi i na Svjetsko prvenstvo u lipnju

U ponedjeljak, 9. ožujka, izbornik vatrenih Zlatko Dalić objavit će putem službene stranice HNS-a popis kandidata za prijateljske utakmice s Kolumbijom (26. ožujka) i Brazilom (31. ožujka) u Orlandu na Floridi. Na popisu će se naći 26 imena, 23 igrača i tri vratara, dakle kvota koju će izbornik voditi i na Svjetsko prvenstvo u lipnju.
 
 Na popisu sigurno neće biti oporavljenika Joška Gvardiola, najvjerojatnije ni Matea Kovačića, koji je počeo trenirati, ali ne i ponovno nastupati za Manchester City. Mateo je u ovoj sezoni na terenu proveo samo 37 minuta u dva nastupa, posljednji put zaigrao je 21. listopada 2025. godine protiv Villarreala u Ligi prvaka. S obzirom na to da je tek počeo proces povratka, čini se uputnijim poštedjeti ga napora i intenziteta dviju tako jakih pripremnih utakmica.

 
Povratnik u reprezentaciju bit će preporođeni veznjak Coma Martin Baturina, a nagađa se kako bi kandidat za poziciju lijevoga braniča trebao biti Domagoj Bradarić iz Verone. Naime, dok nema Gvardiola, Dalićeva prva opcija za lijevog braniča u ovom trenutku je Josip Stanišić, ali i on u Orlandu mora imati neku alternativu. Ne može ga se raubati svih 180 minuta.
 
To bi značilo kako bi za poziciju desnog braniča u Americi mogli kandidirati Kristijan Jakić i Ivan Smolčić.
 
Kandidati za Orlando su: Livaković, Kotarski, Pandur (vratari), Smolčić, Stanišić, Šutalo, Erlić, Vušković, Ćaleta-Car, Pongračić, Bradarić (obrana), Modrić, Jakić, P. Sučić, L. Sučić ili Majer, Vlašić, Baturina, Mario Pašalić, Marco Pašalić, Moro, Fruk (vezni); Perišić, Kramarić, Budimir, Matanović, Musa (napad).
 
Utakmice Hrvatska – Kolumbija i Hrvatska – Brazil prenosit će Nova TV, u ne baš idealnim terminima za domaću publiku. Prijenos utakmice s Kolumbijom bit će u 00:30 u noći na 27. ožujka (petak), a s Brazilom od 02:00 u noći na 1. travnja (srijeda). Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

