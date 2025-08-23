Doznajemo: Stigla je velika vijest iz Fife, nova zvijezda dobila zeleno svjetlo da igra za Hrvatsku!

Hrvatski nogometni savez osigurao je veliko pojačanje za budućnost. Daroviti napadač austrijskog Sturma iz Graza, 19-godišnji Leon Grgić, odlučio je nastupati za hrvatsku reprezentaciju. Grgić, rođen 2006. godine, slovi za jednog od najvećih talenata austrijskog nogometa i prošao je sve mlađe uzrasne kategorije njihove reprezentacije. Njegova odluka značajan je uspjeh za HNS i istovremeno osjetan udarac za Austrijance, koji su u njega polagali velike nade i vidjeli ga kao budućnost svoje seniorske momčadi.

Također, Večernji list doznaje kako je riješena sva dokumentacija u Fifi, odnosno da je svjetska nogometna federacija službeno dala zeleno svjetlo i od sada veliki talent može nositi kockasti dres! Leon Grgić rođen je u Austriji, a nogometni put započeo je u Kapfenbergeru prije prelaska u akademiju Sturma 2015. godine.

Njegova povezanost s Hrvatskom dolazi preko oca, rodom iz Kotor Varoša, istog mjesta odakle porijeklo vuku i roditelji Matea Kovačića. Ta veza dala mu je mogućnost nastupa za tri reprezentacije: Austriju, Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Nakon što se dokazao kao produktivan strijelac u mlađim kategorijama, za seniorsku ekipu Sturma dosad je upisao 28 nastupa, postigavši šest golova uz dvije asistencije.

Grgić je svoju odluku potvrdio i konkretnim potezima, odbivši u lipnju poziv u A reprezentaciju Austrije, a potom i za U-21 vrstu. Time je poslao jasnu poruku o svojim namjerama. Očekuje se da će se već u listopadu staviti na raspolaganje izborniku hrvatske U-21 reprezentacije Ivici Oliću.

Njegov dolazak bit će veliko pojačanje za napad, a vrijednost mu se prema portalu Transfermarkt procjenjuje na 2,5 milijuna eura. Dolaskom Grgića, Olić je u kratkom roku dobio treće značajno pojačanje iz dijaspore, nakon vratara Anthonyja Pavlešića iz Australije i braniča Tea Barišića iz Francuske, što potvrđuje uspješan i proaktivan rad HNS-a na okupljanju talenata diljem svijeta.