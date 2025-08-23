Naši Portali
IZABRAO KOCKICE

Doznajemo: Stigla je velika vijest iz Fife, nova zvijezda dobila zeleno svjetlo da igra za Hrvatsku!

England v Austria - U21 International Friendly - Kenilworth Road
Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
Autori: Tomislav Dasović, Stjepan Meleš
23.08.2025.
u 10:05

Hrvatski nogometni savez osigurao je veliko pojačanje za budućnost. Daroviti napadač austrijskog Sturma iz Graza, 19-godišnji Leon Grgić, odlučio je nastupati za hrvatsku reprezentaciju. Grgić, rođen 2006. godine, slovi za jednog od najvećih talenata austrijskog nogometa i prošao je sve mlađe uzrasne kategorije njihove reprezentacije. Njegova odluka značajan je uspjeh za HNS i istovremeno osjetan udarac za Austrijance, koji su u njega polagali velike nade i vidjeli ga kao budućnost svoje seniorske momčadi.

Također, Večernji list doznaje kako je riješena sva dokumentacija u Fifi, odnosno da je svjetska nogometna federacija službeno dala zeleno svjetlo i od sada veliki talent može nositi kockasti dres! Leon Grgić rođen je u Austriji, a nogometni put započeo je u Kapfenbergeru prije prelaska u akademiju Sturma 2015. godine.

Njegova povezanost s Hrvatskom dolazi preko oca, rodom iz Kotor Varoša, istog mjesta odakle porijeklo vuku i roditelji Matea Kovačića. Ta veza dala mu je mogućnost nastupa za tri reprezentacije: Austriju, Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Nakon što se dokazao kao produktivan strijelac u mlađim kategorijama, za seniorsku ekipu Sturma dosad je upisao 28 nastupa, postigavši šest golova uz dvije asistencije.

Grgić je svoju odluku potvrdio i konkretnim potezima, odbivši u lipnju poziv u A reprezentaciju Austrije, a potom i za U-21 vrstu. Time je poslao jasnu poruku o svojim namjerama. Očekuje se da će se već u listopadu staviti na raspolaganje izborniku hrvatske U-21 reprezentacije Ivici Oliću.

Njegov dolazak bit će veliko pojačanje za napad, a vrijednost mu se prema portalu Transfermarkt procjenjuje na 2,5 milijuna eura. Dolaskom Grgića, Olić je u kratkom roku dobio treće značajno pojačanje iz dijaspore, nakon vratara Anthonyja Pavlešića iz Australije i braniča Tea Barišića iz Francuske, što potvrđuje uspješan i proaktivan rad HNS-a na okupljanju talenata diljem svijeta.

Livaja završio na klupi, a Jeličić mu poručuje: 'Treba kontrolirati ego i zaštititi svoje igrače'
Ključne riječi
Sturm Graz hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Leon Grgić

Komentara 2

Pogledaj Sve
18
188
10:18 23.08.2025.

Haha kakva vijest.haha Ljude ne zanima nogomet.

VE
VeLeBeeT
10:21 23.08.2025.

Odlična vijest, sretno Leone!

