Doznajemo: Dinamo daje milijune za vrsnog centarfora! Evo tko će biti idući kapitalac u Maksimiru

Dinamo bi uskoro mogao riješiti pitanje novog napadača, čini se da je došlo do ozbiljnog približavanja Dinama i Augsburga oko transfera Diona Drena Belje, no to nikako ne znači da je posao blizu realizacije, ali je svakako bliže nego prije desetak dana kad je i Beljin menadžer Srđan Lakić ustvrdio:

- Dinamo je pokazao zanimanje, ali posao je kompliciran. U ovom trenutku niti napredujemo, niti smo blizu toga da kompletiramo posao.

Beljo nije bio sretan u Augsburgu, daleko zadovoljniji bio je u prošloj sezoni koju je proveo na posudbi u bečkom Rapidu. I austrijski klub ga je želio otkupiti, ali Augsburg je tražio sedam milijuna eura što je previše za Rapid. Previše je to i za Dinamo, zato nekakvog približavanja realizaciji transfera nije bilo.

Uz to, Augsburg ima novog trenera i novo vodstvo i iz kluba su bili ustvrdili da nikakvih razgovora oko igrača neće biti dok je krenu pripreme. A i taj novi trener vidi u Belji igrača koji bi mu mogao biti od koristi. Nijemci imaju 'pole position' jer u džepu imaju ugovor s Beljom do ljeta 2027. godine i naravno da se njih prvo pita. S druge strane, Beljo se 'opekao' u Augsburgu gdje je nakon dobrog starat brzo nestao u ozbiljnoj minutaži i zbog toga je i otišao u Rapid jer želio je igrati i u Beču je pokazao da to nije zaboravio raditi, u sezoni je postigao 19 pogodaka i dodao im pet asistencija.

Koliko god ima ugovor s njemačkim bundesligašem, Beljo bi želio doći u Dinamo koji ga želi. Zacijelo nije ni Augsburgu u u interesu u svojim redovima držati nezadovoljnog igrača, pa je lako moguće da je doista došlo pomaka oko prelaska u Dinamo. Saznajemo da je njemački klub ipak spreman malu spustiti cijenu i u ovom trenutku se pregovara o odšteti između četiri i pet milijuna eura. Dinamo nudi četiri, Nijeci traže pet i vjerojatno će se naći u sredini.