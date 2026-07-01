Dinamo napokon dogovorio dolazak novog pojačanja: Došlo je do kompromisa s Barcelonom

Hrvatski prvak Dinamo dogovorio je sve uvjete s Barcelonom te bi do kraja tjedan iz katalonskog diva trebao dovesti Danija Rodrigueza. 20-godišnji Španjolac trebao bi vrlo skoro stići u Zagreb na potpis ugovora. Vijest je na svojim društvenim mrežama objavio slavni Fabrizio Romano.

Financijski detalji dogovora još nisu poznati, ali zna se kako je Barcelona u ugovor ugradila klauzulu o prvokupu (buy-back clause) što znači da ga može vratiti iz redova plavih za unaprijed dogovoreni iznos bude li ga Dinamo prodavao. Rodriguez je blizu Dinama bio i ove zime, ali tada se klubovi nisu uspjeli dogovoriti. Barcelona je inzistirala na prodaji, dok je Dinamo tražio posudbu s pravom otkupa. Ovakav rasplet čini se kao svojevrsni kompromis između klubova.

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Rodriguez se najbolje snalazi na desnom krilu. Voli ulaziti u sredinu i izvlačiti se na svoju jaču lijevu nogu, a krase ga brzina i dobar dribling kao i opasan udarac. Ima i jedan nastup za seniorsku momčad Barcelone. Treba dodati kako je riječ o mladom igraču koji je već sada imao podosta problema s ozljedama. U veljači je doživio tešku rupturu tetive igrajući za Barcelonu Atletic koja ga je izbacila iz momčadi do kraja sezone, a ranije je imao probleme sa zadnjom ložom i ramenom.

Na scenu se probio prije tri godine igrajući za španjolsku reprezentaciju do 19 godina koja se okitila naslovom prvaka Europe. Tada je bio uključen i u idealnu momčad turnira. U Dinamu se nadaju da će ga ozljede zaobići i da će moći pokazati svu raskoš svog talenta.