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SPORAZUMNI RASKID

Prošle sezone bio je jedan od ključnih igrača: Sada je potpuno besplatno napustio Hajduk

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 21:30

Šarlija je na Poljud stigao u ljeto 2023. godine nakon što je prethodno dvije sezone nastupao za grčki Panathinaikos. Debitirao je za Bijele u derbiju s Dinamom odigranom u Maksimiru u srpnju 2023. godine

Zvonimir Šarlija više nije igrač Hajduka objavio je hrvatski doprvak na svojim službenim stranicama. 29-godišnjem stoperu krajem svibnja je poručeno da se na njega ne računa u novoj sezoni te da može potražiti novi klub. Još nije poznato je li ga našao, ali zna se da je potpisao sporazumni raskid ugovora s Hajdukom. 

- NK Hajduk i Zvonimir Šarlija dogovorili su sporazumni raskid ugovora te iskusni stoper nakon tri godine provedene u bijelom dresu napušta Klub. 

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Šarlija je na Poljud stigao u ljeto 2023. godine nakon što je prethodno dvije sezone nastupao za grčki Panathinaikos. Debitirao je za Bijele u derbiju s Dinamom odigranom u Maksimiru u srpnju 2023. godine, a posljednju utakmicu odigrao je u svibnju ove godine u 3:1 pobjedi protiv Varaždina na Poljudu. 

Ukupno je Zvonimir za Hajduk odigrao 80 službenih utakmica, pri tom je postigao 4 pogotka uz jednu asistenciju.  S momčadi se oprostio večeras, stigao je u Celje, na posljednju pripremnu utakmicu u Sloveniji te se pozdravio sa svojim suigračima i stručnim stožerom.  Zvone, hvala ti na svemu. Želimo ti puno zdravlja, sreće i uspjeha u nastavku karijere - stoji u objavi splitskog kluba.

Šarlija je prošle sezone upisao 33 nastupa za bijele i bio jedan od ključnih igrača. Transfermarkt ga procjenjuje na milijun i pol eura, a ugovor s bijelima trajao mu je do svibnja sljedeće godine. 
Ključne riječi
raskid ugovora Zvonimir Šarlija Hajduk

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