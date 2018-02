Vatreni zabio gol u velikom derbiju

Hrvatski nogometni reprezentativac Domagoj Vida bio je strijelac za Bešiktaš koji je u velikom derbiju 23. kola turskog prvenstva na svom terenu svladao Fenerbahče sa 3-1 (0-1).

Nakon što su gosti u prvom poluvremenu poveli preko Fernandaoa u 8. minuti, upravo je Vida svojim golom na startu drugog dijela inicirao preokret.

Naš je reprezentativni stoper sjajnu utrčao na drugu vratnicu i snažnim udarcem glavom iz punog trka s pet metara zakucao loptu u mrežu za 1-1.

Bio je to prvi Vidin gol za Bešiktaš u koji je stigao ove zime iz Dinama iz Kijeva.

Vida je iz igre izašao u 63. minuti, da bi se nakon njegova izlaska u junaka pobjede Bešiktaša s dva gola pretvorio Portugalac Quaresma. On je prvo sjajnim udarcem vanjskim dijelom kopačke pogodio za 2-1 u 73. minuti, da bi u četvrtoj minuti sudačke nadoknade potvrdio pobjedu golom za 3-1.

Branitelj naslova Bešiktaš ovom se pobjedom bodovno izjednačio s Fenerbahčeom, oba sastava imaju po 44 boda, tri manje od vodećeg Galatasaraya, a dva manje uz utakmicu više od drugog Istanbul BB-a koji će svoju susret 23. kola igrati u ponedjeljak kada će ugostiti Genclerbirligi.

Poraz Malage, a marokanski napadač En-Nesyri zabio gol, promašio penal i na kraju isključen

Posljednjeplasirana Málaga opet nija imala sreće, dogodili im se isto kao i u prošlom kolu kada su protiv Valencije poveli i na kraju izgubili 1-2.

A u nedjelu u 25. kolu španjolskog prvenstva Malaga je u gostima kod Athletic Bilbaoa povela u 13. minuti, da bi na kraju izgubila 1-2, a ni penal nije uspjela realizirati.



Marokanski napadač Youssef En-Nesyri u 13. minuti dovodi Malagu u vodstvo. No, do poluvremena Athletic Bilbao radi preokret, a strijelci su bili Susaeta (17) i San José (44).



U 61. minuti Youssef En-Nesyri ima priliku postati junakom, mogao je poravnati iz penala. No, njegov udarac obranio je golman, a u 84. je dobio crveni karton, i umjesto junaka postao je tragičar.

Večeras se sastaju Valencia - Real Sociedad, te Sevilla - Atletico Madrid.

REZULTATI:

Villarreal - Getafe 1:0 (Ünal 3)

Athletic Bilbao - Malaga 2:1 (Susaeta 17, San José 44/ En-Nesyri 13)

Zbog snijega odogođena utakmica Juventus - Atalanta

Utakmica 26. kola talijanskog nogometnog prvenstva između Juventusa i Atalante, koja se trebala igrati u nedjelju od 18 sati, odgođena je zbog jakog snijega koji je prekrio travnjak Juventusova stadiona u Torinu.

Još nije poznato kada će se ovaj dvoboj odigrati, a prvi slobodan termin je 14. ožujka.

Juventus je trenutačno drugi na ljestvici Serie A sa 65 bodova, jednim manje od vodećeg Napolija koji će svoj susret 26. kola igrati u ponedjeljak kada gostuje kod Cagliarija, dok je Atalanta osma sa 38 bodova.

Od 20.45 trebao bi se igrati derbi kola između Rome i Milana.