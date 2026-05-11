VIDEO Vinicius krenuo prema Olmu i htio ga tući, igrači Barcelone ga držali

Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov španjolskog prvaka nakon što su u "el clasicu" pobijedili najvećeg suparnika Real Madrid sa 2-0 i tri kola prije kraja prvenstva imaju nedostižnih 14 bodova prednosti. Katalonski velikan nije mogao poželjeti ljepšu potvrdu nove titule prvaka, već 29. u povijesti, od trijumfa u "el clasicu".

Domaćinu je trebao samo bod kako bi i matematički potvrdio naslov prvaka. No, ranjeni i uzdrmani Real Madrid nije mogao pružiti pravi otpor i Katalonci su slavili sa 2-0 premda su mogli i uvjerljivije do bodova.

Strijelci za pobjedu bili Marcus Rashford (9) i Ferran Torres (18).

Barcelona je bila bez prve zvijezde Laminea Yamala, dok na drugoj strani nije bilo Kylana Mbappea, Rodryga, Arde Gulera, Edera Militaoa, Dania Carvajala, te Federica Valverdea koje je stradao u "šakačkom obračunu na Santiago Brnabeu" od Aureliena Tchouamenija.

Zanimljivo, premda je Touchameni zbog sudjelovanja u incidentu financijski kažnjen, zaigrao je od prve minute. S druge strane Barcelona je u svom početnom sastavu imala čak devet španjolskih igrača, što je rekord za "El Clasico" u cijelom 21. stoljeću.

Uoči početka utakmice održana je minuta šutnje za preminulog oca Hansija Flicka. Barcelonin strateg je vodio utakmicu, a u ponedjeljak će putovati u domovinu na sahranu.

Barcelona je sjajno otvorila utakmicu, već u devetoj minuti je Marcus Rashford je sjajno pogodio iz slobodnog udarca sa 18 metara. Samo devet minuta kasnije Barcelona je nakon sjajne akcije povela sa 2-0. Fermin je odličnom loptom uposlio Danija Olma u kazneni prostor, a bivši igrač Dinama je petom ostavio loptu za utrčalog Ferrana Torresa koji je pogodio za 2-0.

Real se mogao vratiti u 22. minuti, no Gonzalo Garcija je promašio veliku priliku. U 38. minuti je odličnu priliku ponovo imao Rashford, a dvije minute kasnije i Olmo, no ostalo je 2-0.

Početak drugog dijela donio je dosta nervoze i prekida. Real je u 63. minuti zatreao mrežu, no Jude Bellingahm je bio u zaleđu. U završnici susreta Barcelona je mogla i do trećeg kola, no Raphinha i Robert Lewandowski nisu najbolje reagirali.

Dani Olmo bio je jedan od najboljih igrača Barcelone u pobjedi nad Realom. Sjajno je asistirao za drugi pogodak svoje momčadi, a početkom drugog poluvremena našao se u središtu incidenta na terenu. Nakon što je Raúl Asencio oštro srušio Ferrana Torresa, Barcelonin napadač ostao je ležati na travnjaku.

Ubrzo je reagirao Olmo, koji je krenuo prema Asenciju vidno nezadovoljan njegovim startom. Na putu mu se ispriječio Vinícius Júnior pa je došlo do naguravanja između dvojice igrača. Televizijske kamere snimile su trenutak u kojem nekoliko Barceloninih nogometaša zadržava Viniciusa kako sukob ne bi dodatno eskalirao. Nakon smirivanja situacije sudac Alejandro Hernández Hernández pokazao je žute kartone Asenciju i Olmu. Video pogledajte OVDJE.