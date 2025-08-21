Goran Ivanišević usporedio je Hrvatsku i Srbiju: O njegovoj izjavi bruji cijelo susjedstvo

Legendarni hrvatski tenisač i bivši trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević, tijekom posjete uglednom Sarajevo film festivalu dao je intervju za srpski medij Kurir u kojem je pričao o raznim temama. Goranove izjave često su predmet razgovora u susjednoj Srbiji pa će tako sigurno biti i ovog puta.

- Prošle godine sam prvi put bio u Sarajevu i jako sam uživao. Došao sam kao ambasador osiguravajućeg brenda i malo igrati tenis. Dolazim i gledati filmove i jako sam impresioniran ovim muzejom. Lijepo je biti u Sarajevu kada se održava SFF, tu sam već pet dana - rekao je na početku legendarni Zec.

- Tenisač poput Noleta neće se roditi još 500 godina. Teško je to očekivati. Bit će dobro ako imamo tenisača barem 50 posto poput Đokovića. Cijela bivša Jugoslavija je jako talentirana u sportu. Pogotovo za one s loptom - smatra Goran.

Dotaknuo se i nadolazećeg Eurobasketa, na kojemu je Srbija jedan od favorita za zlatnu medalju uz neizostavne Amerikance.

- Pokušat ću pogledati svaku dobru utakmicu. Hrvatska se opet nije kvalificirala. Apsolutni favorit je Srbija. Ne vidim da bi ih itko mogao pobijediti - rekao je.

Za kraj je govorio o šansama Novaka Đokovića na nadolazećem US Openu:

- Novak može doći do US Opena samo ako je zdrav i prisutan. Međutim, po mom mišljenju, Sinner je apsolutni favorit i bolji je od Alcaraza, a da biste osvojili Grand Slam, morate pobijediti obojicu. Bit će teško. Novaka nikada ne treba isključiti i želim mu da osvoji još jedan Grand Slam - poručio je Ivanišević.