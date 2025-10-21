Naši Portali
TENIS

Đoković šokirao navijače ovim potezom: 'Nadam se da se vidimo sljedeće godine'

Six Kings Slam
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
21.10.2025.
u 23:46

Đoković je kazao kako ne razmišlja o umirovljenju, a kao inspiraciju za nastavak karijere naveo je velikane poput košarkaša LeBrona Jamesa, igrača američkog nogometa Toma Bradyja i nogometaša Cristiana Ronalda

Srpski tenisač Novak Đoković otkazao je nastup na posljednjem ovogodišnjem "masters 1000" turniru koji će se sljedećeg tjedna igrati u Parizu.

"Dragi Pariz, nažalost ove se godine neću natjecati na @RolexPMastersu. Za ovaj me turnir vežu krasna sjećanja i veliki uspjesi tijekom godina, pogotovo jer sam sedam puta osvajao naslov. Nadam se kako se vidimo sljedeće godine", objavio je 38-godišnji Đoković, trenutačno peti igrač svijeta.

Iako je zadnji od svoja 24 "grand slam" naslova osvojio 2023. godine, Đoković je kazao kako ne razmišlja o umirovljenju, a kao inspiraciju za nastavak karijere naveo je velikane poput košarkaša LeBrona Jamesa, igrača američkog nogometa Toma Bradyja i nogometaša Cristiana Ronalda, koji su redom bili uspješni i nakon 40. godine.

