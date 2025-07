Đoković se javio nakon teškog pada koji je potresao i Hrvate, izgledalo je zastrašujuće

Bio je to deseti gem četvrtog seta na Centralnom terenu Wimbledona. Novak Đoković, sedmerostruki osvajač turnira, servirao je za pobjedu i plasman u svoje 52. Grand Slam polufinale. Vodio je protiv Talijana Flavija Cobollija, a na semaforu je stajalo 40-30. Druga meč lopta. Činilo se da je sve gotovo, no uslijedio je trenutak koji je zaustavio dah svima prisutnima. Cobolli je uspio uhvatiti Đokovića na krivoj nozi, a 38-godišnji as, u pokušaju da stigne lopticu nekoliko metara iza osnovne linije, nezgodno je proklizao na londonskoj travi, praktički napravio špagu i ostao ležati licem zabijenim u travnjak. Muk. To je jedina riječ koja može opisati atmosferu na stadionu u tim sekundama. Dok je Đoković nepomično ležao, njegova supruga Jelena je glasno uzdahnula, a sin Stefan, koji je pratio meč iz lože, instinktivno se uhvatio za glavu u nevjerici i strahu. Zabrinutost se mogla osjetiti u zraku. Njegov protivnik, Flavio Cobolli, odmah je pokazao sportsku veličinu i prekinuo igru kako bi provjerio je li s njegovim idolom sve u redu. Sutkinja je također sišla sa svog stolca i potrčala prema Đokoviću, dok su kamere bilježile izraze zabrinutosti na licima gledatelja, među kojima je bila i kraljica Camilla.

U tim trenucima drame, dok su tisuće na stadionu i milijuni pred ekranima čekali ishod, dogodila se i epska reakcija komentatora hrvatskog Sportkluba. "Ne... Ne... Na meč loptu... Jaooo...", zavapio je komentator u prijenosu uživo, a njegov iskreni, ljudski uzvik savršeno je sažeo osjećaje svih Đokovićevih navijača. Njegova reakcija, puna nepatvorene brige, odjeknula je regijom, pogotovo u Srbiji, gdje su mnogi mediji istaknuli kako takav emotivni pristup i empatija često nedostaju kada se prate uspjesi sportaša iz susjednih zemalja.

Srećom, najcrnji scenarij je izbjegnut. Nakon nekoliko napetih sekundi, Đoković se polako pridigao, otresao travu s opreme i dao znak da može nastaviti. Unatoč bolnoj grimasi i očitom šoku, pokazao je nevjerojatnu mentalnu snagu. Skupio je koncentraciju, pronašao veliki servis, osvojio sljedeća dva poena i zapečatio pobjedu vještim volejem nakon tri sata i 11 minuta iscrpljujuće borbe. Konačni rezultat bio je 6-7, 6-2, 7-5, 6-4, a Đoković je podignutih ruku proslavio ulazak u polufinale, dok je publika odahnula i nagradila ga ovacijama.

Nakon meča, glavna tema bio je, naravno, njegov pad. "Završio sam meč, pa...", našalio se Đoković u intervjuu na terenu, pokušavajući smiriti zabrinutost. "Sve se brzo dogodilo. Bio je to gadan pad, ali to se događa kada igrate na travi. Proklizao sam i osjetio bol u predjelu mišića koji me mučio u četvrtom setu. Zatezao me je taj mišić i na meč-lopti se dogodio maler", detaljno je objasnio. Dodao je kako je iznenađujuće da je to bio njegov prvi pad na turniru, s obzirom na to da je poznat kao igrač koji voli klizati po travi. Također je istaknuo da su uvjeti u večernjim satima teži: "Vlaga je veća, klizavije je i veće su mogućnosti da se nešto dogodi. Dogodilo se u nezgodnom trenutku, ali nekako sam uspio izvući veliki servis i privesti meč kraju."

Pobjeda je osigurana, ali ostaje pitanje mogućih posljedica. "U narednih 24 do 48 sati vidjet ćemo koja je ozbiljnost svega ovoga pa ćemo se prema tome ponašati", poručio je Đoković, najavivši konzultacije sa svojim fizioterapeutom. Navijači se nadaju da neugodan trenutak neće ostaviti traga na njegovoj izvedbi u polufinalu, gdje ga čeka najteži mogući izazov. U petak će snage odmjeriti sa svjetskim brojem jedan, Jannikom Sinnerom, u dvoboju koji teniski svijet s nestrpljenjem iščekuje. Talijan je svjestan izazova, izjavivši: "Nikad ga nisam pobijedio ovdje u Wimbledonu, bit će to jako, jako težak meč."