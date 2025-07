VIDEO Đoković je pao, svi su zanijemili, poslušajte reakciju hrvatskog komentatora: 'Jao, ne...'

Bio je to deseti gem četvrtog seta na Centralnom terenu Wimbledona. Novak Đoković, sedmerostruki osvajač turnira, servirao je za pobjedu i plasman u svoje 52. Grand Slam polufinale. Vodio je protiv 22. nositelja, Talijana Flavija Cobollija, a na semaforu je stajalo 40-30. Druga meč lopta. Činilo se da je sve gotovo, no uslijedio je trenutak koji je zaustavio dah svima prisutnima. Cobolli je uspio uhvatiti Đokovića na krivoj nozi, a 38-godišnji as, u pokušaju da stigne lopticu, nezgodno je proklizao na londonskoj travi i ostao ležati.

Muk. To je jedina riječ koja može opisati atmosferu na stadionu u tim sekundama. Dok je Đoković ležao na tlu, njegova supruga Jelena je glasno uzdahnula, a sin Stefan, koji je pratio meč iz lože, instinktivno se uhvatio za glavu u nevjerici i strahu. Zabrinutost se mogla osjetiti u zraku. Njegov protivnik, Flavio Cobolli, odmah je pokazao sportsku veličinu i prekinuo igru kako bi provjerio je li s njegovim idolom sve u redu. Sutkinja je također sišla sa svog stolca i potrčala prema Đokoviću, dok su kamere bilježile izraze zabrinutosti na licima gledatelja, među kojima je bila i kraljica Camilla.

U tim trenucima drame, dok su tisuće na stadionu i milijuni pred ekranima čekali ishod, dogodila se i epska reakcija komentatora hrvatskog Sport Kluba. "Ne... Ne... Na meč loptu... Jaooo...", zavapio je komentator u prijenosu uživo, a njegov iskreni, ljudski uzvik savršeno je sažeo osjećaje svih Đokovićevih navijača. Njegova reakcija, puna nepatvorene brige, odjeknula je regijom, pogotovo u Srbiji, gdje su mnogi mediji istaknuli kako takav emotivni pristup često nedostaje kada se prate uspjesi sportaša iz susjednih zemalja.

Srećom, najcrnji scenarij je izbjegnut. Nakon nekoliko napetih sekundi, Đoković se polako pridigao, otresao travu s opreme i dao znak da može nastaviti. Unatoč bolnoj grimasi i očitom šoku, pokazao je nevjerojatnu mentalnu snagu. Skupio je koncentraciju, osvojio sljedeća dva poena i zapečatio pobjedu vještim volejem nakon tri sata i 11 minuta iscrpljujuće borbe. Konačni rezultat bio je 6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4, a Đoković je podignutih ruku proslavio ulazak u polufinale, dok je publika odahnula i nagradila ga ovacijama.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Nakon meča, glavna tema bio je, naravno, njegov pad. "Završio sam meč", našalio se Đoković u intervjuu na terenu, pokušavajući smiriti zabrinutost. "Bio je to gadan pad, ali to se događa kada igrate na travi. S obzirom na to kako se krećem i kližem, očekujem da ću pasti. Dogodilo se u nezgodnom trenutku, ali uspio sam privesti meč kraju. Razgovarat ću o ovome sa svojim fizioterapeutom i nadam se da će sve biti u redu za dva dana", poručio je Đoković.

Sama pobjeda nije došla lako. Mladi, 23-godišnji Cobolli, trenutno 24. igrač svijeta, odigrao je meč života protiv svog teniskog idola. U svom debitantskom Grand Slam četvrtfinalu pokazao je iznimnu hrabrost. Prvi set je osvojio u tie-breaku, zapečativši ga razornim asom od 220 km/h, što je bio njegov najbrži servis na meču i jasna poruka da se ne namjerava predati. Ipak, Đoković se nije dao slomiti. U drugom setu je za samo 26 minuta izjednačio, a ključni break u trećem setu napravio je kod rezultata 5-5, čime je preokrenuo meč u svoju korist.

S ovom pobjedom, Đoković je osigurao svoje mjesto u završnici turnira gdje ga u petak čeka najteži mogući izazov. U željno iščekivanom polufinalu snage će odmjeriti sa svjetskim brojem jedan, Jannikom Sinnerom. Bit će to deseti nastavak njihovog velikog rivalstva i dvoboj koji teniski svijet s nestrpljenjem očekuje. Đoković će trebati biti na sto posto svojih mogućnosti, a sada se svi nadaju da neugodan pad iz četvrtfinala neće ostaviti traga na njegovoj izvedbi.