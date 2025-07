Đoković odgovorio Ivaniševiću, njegove riječi odjeknule su u regiji: 'Jako volim Gorana, ali...'

Novak Đoković je u ponedjeljak nakon preokreta s 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 pobijedio Australca Alexa De Minaura te tako izborio četvrtfinale Wimbledona. Tamo će mu protivnik biti Talijan Flavio Cobolli koji je sa 6:4, 6:4, 6:7(4), 6:7(3) pobijedio hrvatskog tenisača Marina Čilića. Goran Ivanišević poprilično je uvjeren kako je njegov bivši igrač veliki favorit za osvajanje ovogodišnjeg Wimbledona.

- Novak je jedini koji još može izazovati Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. Onda imate ostale. Vidim njegovu šansu. Gledajući ždrijeb, ne mislim da nitko može pobijediti Đokovića prije polufinala, a on ovdje nikada nije izgubio od Sinnera - rekao je njegov bivši trener Ivanišević svoju prognozu uoči početka turnira.

- Da, gubio je na Australian Openu i Roland Garrosu, ali ovdje ga je Novak pobijedio dva puta. Po mom mišljenju, Novak je favorit, koliko god to sentimentalno zvučalo. Alcaraz ga je pobijedio dva put, ali prošle godine je Novak nakon operacije koljena, a 2023. svi se sjećamo koliko je bilo tijesno. Svi kažu da mu je ovo posljednja šansa, ne slažem se. On je najbolji igrač na travi, iskusan, točno zna što mu je ovdje potrebno - dodao je legendarni Zec.

Ako netko poznaje Đokovića, to je sigurno Ivanišević koji ga je vodio od 2019. pa sve do 2024. godine. Novak je odgovorio na prognozu bivšeg trenera, a njegove riječi odjeknule su u Srbiji i regiji. 'Uh, volim Gorana i drago mi je što i on mene voli. Ali, zaista, ne mislim da sam favorit protiv ovih momaka u ovom trenutku. Mislim da su oni obojica favoriti. Ipak, vjerojatno ovdje imam najbolju šansu protiv njih', izjavio je srpski tenisač.