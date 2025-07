Đoković se usred noći obratio unesrećenome u Wimbledonu, evo što mu je napisao

Bio je to meč koji je Grigor Dimitrov igrao kao u transu, partija života u 34. godini, kada su mnogi mislili da su takve izvedbe iza njega. Na Centralnom terenu Wimbledona, protiv nedodirljivog broja jedan, Jannika Sinnera, bugarski je tenisač pokazao svu raskoš talenta koji mu je nekoć priskrbio nadimak "Baby Federer". Poveo je 6-3, 7-5 i činilo se da kroči prema jednom od najvećih iznenađenja turnira. A onda, u trećem setu, pri rezultatu 2-2, dogodio se trenutak koji je zaledio publiku. Nakon što je ispalio as, Dimitrov se bez kontakta srušio na travu, držeći se za desni prsni mišić. Njegov bolni jauk i rezignirani smijeh, kao da je svjestan okrutne apsurdnosti sudbine, odjeknuli su stadionom. San o četvrtfinalu rasplinuo se u jednoj sekundi, pretvorivši se u noćnu moru koja je postala previše poznata za ovog talentiranog, ali nesretnog igrača.

Atmosfera na stadionu postala je sablasno tiha. Jannik Sinner, umjesto da slavi poen, odmah je preskočio mrežu i potrčao provjeriti stanje svog protivnika i prijatelja. Dok su fizioterapeuti pružali pomoć Dimitrovu koji je ležao na travi, Talijan je čučao pokraj njega u sceni koja je pokazala svu veličinu sportskog duha. Dimitrov je, brišući suze, uz pomoć otpraćen do svoje stolice. Nakon kratkog medicinskog tretmana izvan terena, vratio se samo kako bi stisnuo ruku sucu i Sinneru, potvrđujući ono čega su se svi pribojavali – nije mogao nastaviti. Dok je u suzama napuštao teren, ispraćen gromoglasnim ovacijama suosjećajne publike, Sinner je uzeo njegove torbe i ponio ih, gestom koja je dirnula sve prisutne i pokazala duboko poštovanje prema slomljenom suparniku.

U svom obraćanju nakon meča, Jannik Sinner bio je vidno potresen i jedva je pronalazio riječi. Njegova izjava bila je lekcija iz empatije i sportskog ponašanja. "Ovo uopće ne doživljavam kao pobjedu. Ne znam što reći. On je nevjerojatan igrač, svi smo to vidjeli danas. Bio je tako nesretan posljednjih nekoliko godina. Nevjerojatan igrač i moj dobar prijatelj izvan terena. Vidjeti ga u ovakvom stanju... Iskreno, da postoji šansa da on zaigra u sljedećem kolu, on bi to zaslužio. Nadam se da će se brzo oporaviti. Ovo je vrlo nesretan trenutak za sve nas", rekao je Sinner, dodavši kako zna koliko Dimitrov naporno radi i koliko mu je stalo do sporta. Ironično, i sam Sinner je ranije u meču imao problema s ozljedom, kada je nezgodno pao i ozlijedio lakat, zbog čega je zatražio medicinsku pomoć.

Ova predaja predstavlja nevjerojatno bolan nastavak crnog niza za Grigora Dimitrova. Ovo je, naime, peti uzastopni Grand Slam turnir s kojeg je bio prisiljen povući se zbog ozljede. Njegova agonija započela je na Wimbledonu prošle godine, nastavila se na US Openu, Australian Openu ove godine, te na Roland Garrosu gdje je također vodio 2:0 u setovima prije nego što ga je izdalo tijelo. Za 34-godišnjaka koji nikada nije igrao finale Grand Slama, a čiji je najveći uspjeh na Wimbledonu bilo polufinale 2014., ovo je bio udarac koji bi mogao označiti kraj nadanja za velikim rezultatom. Ispraznio je dušu na terenu, svaki atom snage uložen tijekom godina bio je vidljiv u briljantnosti njegove igre, samo da bi ga tijelo izdalo na korak do cilja.

Potresne scene s Centralnog terena odjeknule su teniskim svijetom, a poruke podrške počele su stizati sa svih strana. Među prvima se oglasio i Novak Đoković, koji je svom bugarskom prijatelju poslao kratku, ali izuzetno emotivnu poruku putem Instagrama. Napisao je samo jednu riječ: "Batko", uz emotikon srca. "Batko" je bugarska riječ od milja za "brata" ili "starijeg brata", čime je Đoković pokazao duboku povezanost i suosjećanje. Reagirali su i mnogi drugi. "Molim se za tebe, Grigore. Igrao si fantastično", napisao je Sinnerov budući protivnik Ben Shelton. Oglasili su se i Nick Kyrgios, Rennae Stubbs, kao i službeni profili US Opena i Roland Garrosa sa željama za brzi oporavak. Čak je i Lacoste, njegov sponzor, poručio: "Ozdravi brzo, ponosni smo na ono što si postigao u Londonu".

Prije kobnog trenutka, meč je bio teniska poslastica u kojoj je dominirao Dimitrov. Njegov servis bio je razoran, a forhendi su pogađali linije s nevjerojatnom preciznošću. Sinner je izgledao nemoćno, a dodatnu kontroverzu unijela je odluka organizatora da se nakon drugog seta zatvori krov zbog sve slabije vidljivosti. Mnogi, uključujući i Andyja Murraya koji je na društvenim mrežama komentirao kako je ostalo još barem sat vremena danjeg svjetla, smatrali su da ta odluka može promijeniti dinamiku meča. Desetominutna pauza trebala je pomoći Sinneru da se presloži, no Dimitrov je nastavio u istom ritmu. Nažalost, sudbina je imala drugačiji plan. Sinner je tako prošao u četvrtfinale gdje ga čeka Amerikanac Ben Shelton, svjestan da je izbjegao poraz na najsretniji mogući način za njega, a najokrutniji za njegovog protivnika. Teniski svijet ostao je u tuzi, suosjećajući s velikim igračem kojeg je sreća još jednom napustila.