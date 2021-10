Đoković odbija odgovoriti je li se cijepio: Ne mogu vjerovati na što smo spali kao društvo!

Premijer države Victorije Daniel Andrews upozorio je da necijepljeni tenisači neće moći dobiti vizu za Australiju, što znači da neće moći na prvi Grand Slam sezone, što pak znači da tamo možda neće biti Novaka Đokovića.

Najbolji tenisač svijeta bio je kritiziran zbog svojih stavova o koronavirusu pa ih je prestao iznositi, ali nikad nije rekao je li se cijepio i podržava li to. Sad je ponovno u prvom planu, no ne misli otkriti ništa na tu temu. Ali, ako restrikcija koju Andrews spominje zaživi, za nešto više od dva mjeseca doznat ćemo je li cijepljen.

28, May, 2021, Belgrade - Novak Djokovic.

Dotle se treba strpiti jer to je očito tema na koju je Đoković "alergičan".

- Pratim situaciju i konačna odluka će biti početkom studenog. Ne vjerujem da će se puno mijenjati uvjeti, vjerojatno će biti, kao i ove godine, puno restrikcija. Koliko sam čuo, Australci pokušavaju poboljšati uvjete za sve. I za one koji su cijepljeni i za one koji nisu - izjavio je Novak za Blic pa nastavio:

- Najveći problem je što, ako ste u avionu s osobom koja je pozitivna, morate 14 dana u hotelsku sobu. Čak 70 igrača je moralo u izolaciju ove godine. To je svima ostalo u lošem sjećanju.

February 21, 2021: Novak Djokovic of Serbia celebrates after defeating Daniil Medvedev in the Men's Final match on day 14 of the 2021 Australian Open.

Zbog cijele situacije razmišlja preskočiti omiljeni turnir, koji je osvojio čak devet puta. Ujedno, tamo je osvojio svoj prvi i drugi Grand Slam karijere.

- Ne znam hoću li ići tamo, ne znam što se događa. Situacija uopće nije dobra. Ako profesionalnog sportaša stavite u karantenu, da ne može izaći iz sobe... On neće moći igrati na uobičajenom nivou, a i povećava se rizik od ozljeda. Mislim da će puno igrača razmisliti hoće li ići u Melbourne. Strašno je što se događa u društvu između cijepljenih i necijepljenih. Ne mogu vjerovati da smo spali na to da diskriminiramo ljude prema tome hoće li se cijepiti li neće. Jako sam razočaran društvom i medijima koji vrše pritisak na sve ljude. Puno je nejasnoća tu - ističe Đoković i dodaje:

- Neću otkriti jesam li se cijepio. To je privatna stvar i neprimjereno pitanje. Previše ljudi sebi dopušta slobodu osuđivati druge. Što god odgovoriš, oni će to zloupotrijebiti. Mediji šire strah i paniku, a ja u tome neću sudjelovati. Osjećam da su svi neprijateljski nastrojeni i ne želim im davati povod da pišu neke stvari o meni. Naravno da želim ići u Australiju, to je moj najuspješniji Grand Slam, ali ne znam hoću li ići.

Australian Open je prilika Đokoviću za 21. Grand Slam titulu, kojom bi postao najuspješniji tenisač svih vremena. Bilo bi čudno da to svojevoljno propusti...