Svjetski mediji: Luka Modrić luksuznu kuću kupio od mutnog tipa kojeg sumnjiče za brojne malverzacije

Strani mediji raspisali su se o kontroverznom venezuelskom odvjetniku Gustavu Mirabalu Castru koji je navodno svoju vilu prodao ni manje ni više nego Luki Modriću. No, zašto je sve to toliko zanimljivo? Pa zato što je Maribal osebujna ličnost upitne prošlosti, a i morala.

Naime, Mirabala Castra SAD je sankcionirao 2019. zbog navodnog pranja novca, a optužila ga je njegova vlastita sestra. Jedan je od navodnih pročelnika bivšeg venezuelskog nacionalnog rizničara Alejandra Andradea kojeg je u studenome 2018. godine sud u Floridi osudio na 10 godina zatvora po optužbama vezanima uz pranje novca u iznosu većem od milijardu dolara.

Vratimo li se malo unatrag, recimo da se godine 2014., kako je naznačio El País de España, šuškalo o Andradeovoj suradnji sa sjevernoameričkim pravosudnim sustavom. Ubrzo nakon toga, u kolovozu 2015., Mirabal se odlučio preseliti u Madrid, gdje je kupio svoju luksuznu vilu u La Moraleji. Urbana je to i ekskluzivna četvrt sjeverno od glavnog grada koja i ima dvije od deset najskupljih ulica za kupnju kuća u cijeloj Španjolskoj, prema izvješću novina El País.

A ova trokatnica u toj je najtradicionalnijoj i najupečatljivijoj četvrti Madrida. Ondje je živio do listopada 2019. godine kada je prodao svoj madridski dom. A ta je vila, posredstvom agencije za nekretnine, prešla u ruke hrvatskog nogometaša Luke Modrića, zvijezde Real Madrida, koji je za nju platio više 12 milijuna eura, prema navodima u španjolskom sportskom tisku.

Dokumenti iz Pandora Papersa

No, za što se to Maribala sumnjiči i tko je on uopće? Pandorini dokumenti, među kojima je 11,9 milijuna financijskih dosjea, primljeni i obrađeni od Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ), otkrivaju da se Mirabal Castro koristio offshore Lisal Enterprises Limitedom, tvrtkom registriranom na britanskim Djevičanskim Otocima, za kupnju jedne skupocjene jahte krajem 2016. Ti dokumenti pokazuju da je panamsko odvjetničko društvo Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), zaduženo za osnivanje i upravljanje Lisal Enterprises Limitedom, slijedilo upute Mirabala Castra o odobrenju punomoći kako bi moglo kupiti još neke jahte u studenome ove godine.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 11.10.2021., stadion Gradski vrt, Osijek - Kvalifikacije za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. godine u Katru, skupina H, 8. kolo, Hrvatska - Slovacka.Photo:Davor Javorovic/PIXSELL

Inače, prema profilu Mirabala na LinkedInu, Lisal Enteprises Limited tvrtka je koja se bavi financijskim savjetodavnim uslugama korporacijama i pojedincima. Ponosi se time što ima za klijente nogometaše iz Europe i Južne Amerike, kao i umjetnike iz područja zabave iz Sjedinjenih Država. Iako ne navodi ničije ime, odvjetnik je bio susjed mnogim zvijezdama Real Madrida, poput Sergia Ramosa, Benzeme, Marcela, Varanea i Isca... stoji u tekstu na portalu Armando.info.

Put kojim je Mirabal išao otkako je napustio Venezuelu prije više od 10 godina usko je povezan i s Leonardom Gonzálezom Dellánom, kojeg su Sjedinjene Američke Države sankcionirale u siječnju 2019.

González je upravljao bankovnim računima povezanima s Andradeom te je posjedovao i kontrolirao tvrtke kako bi upravljao Andradeovim korumpiranim bogatstvom i kupovao nekretnine i konje za njega, a dva izvora, koja su Mirabala upoznala dok je živio u Caracasu, potvrdila su da su on i González Dellán imali poslovne sastanke.

Dijelili su i strast prema kojima, a prema portalu floridaparcels.com, 2015. godine farma konja Mirabal u Wellingtonu promijenila je vlasništvo i postala vlasništvo tvrtke pod nazivom Wellington Property Owner LLC, čiji je direktor Neil Moffitt, još jedan biznismen koji je ulagao u konje. Godine 2016. Mirabal je raspustio dvije tvrtke na Floridi i, prema imigracijskim evidencijama te zemlje, nije se vratio u SAD od 2017., godine kad je Andrade priznao krivnju.

Godine 2019. ponovno se odselio, otišao je i iz Madrida pritisnut tiskovnim izvješćima koja ukazuju na to da ga slijede sjevernoameričke vlasti i prodao svoju vilu u Madridu. Vilu koju je tada, 3. listopada 2019., kupio Modrić, inače najbolji igrač svijeta 2018. godine.

Foto: Jonathan Moscrop September 15, 2021, Milan, United Kingdom: Milan, Italy, 15th September 2021. Luka Modric of Real Madrid leaves the field of play to a standing ovation as he is substituted during the UEFA Champions League match at Giuseppe Meazza, Milan. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage Photo via Newscom

Vila je već svima bila poznata zahvaljujući Mirabalovoj supruzi, Carolini Chapellín de Mirabal. Bivša natjecateljica Miss Venezuele 2016. dala je opsežan intervju za časopis Love u kojem je pokazala golemu trokatnicu.

Razlog dolaska u Madrid ona je objasnila ovako: "Napustili smo zemlju zbog situacije u Venezueli 2009."

No, u međuvremenu su napustili i Floridu 2015. Nedugo nakon toga su, kako je već navedeno, počele glasine da Andrade surađuje s pravosudnim sustavom SAD-a.

Sada, prema portalima koje je Mirabal sam stvorio kako bi se promovirao i popravio svoj imidž na internetu, on upravlja svim svojim poslovima iz Međunarodnog financijskog centra u Dubaiju.

Ove informacije objavila je venecuelanska stranica Armando.info, stranica koja se bavi istraživačkim novinarstvom i partner je ICIJ-a te sudjeluje u analizi Pandorinih dokumenata.

Vila od 12 milijuna eura

Podsjećamo, mediji su 2019. godine pisali da se novi dom obitelji Modrić nalazi u prestižnoj četvrti La Moraleja, prostire se na tri tisuće četvornih metara, a nalazi se prekrasnom zemljištu od deset tisuća četvornih metara.

Vila sveukupno ima čak deset spavaćih soba, isto toliko kupaonica te impresivni dvoetažni dnevni boravak. Naravno da je tu i golemi vanjski bazen, igralište za padel, a do predaha se može stići i u predivno uređenom vrtu. Nudi i vinski podrum, garažu predviđenu za deset automobila, teretanu, ali i kino za 18 osoba. Također sadrži i krasnu dječju igraonicu od osamdeset kvadrata i prostoriju za masažu.

Uključen je i izdvojeni apartman s dvije spavaće sobe i dvije kupaonice predviđen za goste, a navodno je Modrić o kupnji ove vile pregovarao više od godinu dana.