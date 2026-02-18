Naši Portali
LA LIGA

Villareal svladao Levante u gostima

UEFA Champions League - Bayer Leverkusen v Villarreal
Thilo Schmuelgen/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.02.2026.
u 23:50

Villarreal je donekle popravio ne osobito dobru formu u posljednje vrijeme

 Nogometaši Villarreala osvojili su ove srijede tri gostujuća boda u Valenciji, u zaostalom susretu 16. kola španjolske La Lige pobijedili su Levante s 1-0.

Tri boda Villarreal je osigurao pogotkom u uvodu drugog poluvremena, a gostujući junak bio je gruzijski igrač Mikautadze. Villarreal se ovom pobjedom barem djelomično učvrstio na trećem mjestu ljestvice te ima tri boda više od madridskog Atletica koji je četvrti.

Villarreal je donekle popravio ne osobito dobru formu u posljednje vrijeme. Sada u zadnjih šest ligaških utakmica ima dvije pobjede, remi i tri poraza.

Levante je ostao u opasnoj zoni, na pretposljednjem mjestu.

Ključne riječi
LaLiga levante Villareal

