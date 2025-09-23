Đoković: Nikoli Piliću hvala za sve što je napravio za Srbiju

Nikola Pilić, velikan hrvatskog i svjetskog tenisa te legendarni izbornik Davis Cup reprezentacije, preminuo je u 87. godini života u Rijeci. Hrvatsku je 2005. vodio do najvećeg uspjeha – osvajanja Davis Cupa – a jedinstven je i po tome što je isti trofej podigao s još dvije reprezentacije: čak tri puta sa Zapadnom Njemačkom te jednom sa Srbijom. U velikoj trenerskoj karijeri surađivao je s brojnim teniskim velikanima, uključujući i Gorana Ivaniševića. Ivanišević se oglasio na Instagramu posvetom Piliću, svom bivšem treneru:

– Hvala vam za sve, šjor Niko! Prošli smo puno toga skupa, smijali se i plakali skupa, malo i svađali, ali znam da bez vas nikad ne bih napravio stvari koje sam napravio. Počivajte u miru.

Ljubičić: Naučio nas je životu

Hrvatsku je te 2005. sjajnim igrama do trofeja vodio Ivan Ljubičić, koji je s tugom konstatirao:

– Šjor Niko... Hvala na bezbrojnim savjetima... Hvala što si nam pokazao smjer. Hvala što si bio oslonac. Hvala što si nas naučio životu.

Vijest o smrti Nikole Pilića duboko je potresla i bivšeg njemačkog tenisača Carl-Uwea Steeba. Pod Pilićevim vodstvom, Steeb je tri puta osvojio Davis Cup, a u razgovoru za njemački SID oprostio se od velikog trenera i čovjeka.

– Za mene je bio iznimna osoba vrijedna poštovanja. Njemački tenis s Pilićem gubi najvećeg trenera kojeg smo ikada imali, a ja osobno vrlo dobrog prijatelja – izjavio je 58-godišnji Steeb.

Steeb je bio ključni član momčadi koju je Pilić vodio do sva tri njemačka naslova u Davis Cupu: 1988., 1989. i 1993. godine. Posebno se pamti njegov doprinos trijumfu u Göteborgu 1988., kada je u epskom meču u pet setova svladao tadašnjeg svjetskog broja jedan Matsa Wilandera.

– Vijest o smrti me šokirala. Prije samo šest tjedana razgovarali smo telefonom za njegov rođendan. Tada je još bio u formi i bistar. Čak je dva do tri puta tjedno igrao tenis i poslao mi je sliku s terena. Njegova smrt zato me potpuno iznenadila – ispričao je Steeb te dodao da će mu Pilić ostati u sjećanju kao "vrlo važan trener i čovjek" koji je uvijek bio "korektan, izrazito natjecateljski nastrojen, ponekad strog, ali nikada nepravedan".

Novak Đoković uvijek je naglašavao važnost Nikija Pilića.

- Niki je u mom životu odigrao jako značajnu ulogu. Zahvaljujući mojim roditeljima otišao sam u akademiju Nikija Pilića s 12, 13 godina, u vrlo izazovnim vremenima, i to je najbolja moguća odluka koju su donijeli. Prihvatio me kao sina i u suradnji s mojim roditeljima rodila se ovakva karijera. Puno dugujem ovom čovjeku, hvala ti Niki za sve. Hvala ti i što si toliko toga lijepog napravio za tenis i za Srbiju kojoj si donio jedini Davisov Cup.

Ostavio neizbrisiv trag

Javio se i legendarni Boris Becker.

– Niki Pilić imao je neizbrisiv utjecaj na njemački tenis. Tijekom njegova mandata, naša Davis Cup momčad slavila je povijesne uspjehe. Znao je kako iz igrača izvući ono najbolje i kako ih pretvoriti u pravu momčad. Njegova ostavština zauvijek će živjeti u njemačkom tenisu.

Sućut obitelji u povodi smrti Nikole Pilića izrazio je i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

"S velikom sam tugom primio vijest o odlasku gospodina Nikole Pilića. Primite iskrenu sućut uime Hrvatskoga sabora i u moje osobno ime. Napustio nas je nedvojbeni velikan, čovjek koji je istinski zadužio hrvatski i svjetski tenis. Za sve sportske zaljubljenike u Hrvatskoj povijesno osvajanje Davis Cupa 2005. godine zauvijek će ostati jedan od najvećih trenutaka našega sporta, a izbornička uloga Nikole Pilića u tom postignuću bila je neprocjenjiva."