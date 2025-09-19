VIDEO Grkinja nasred ulice stala maltretirati Đokovića, nije mogao sakriti nelagodu

Novak Đoković, nakon naporne sezone i nastupa na US Openu, odlučio je provesti kvalitetno vrijeme s obitelji u Grčkoj. Dok je opušteno šetao ulicama Atene sa sinom Stefanom, uživajući u rijetkim trenucima privatnosti, idilu je prekinuo nasrtljivi pristup jedne grčke novinarke. Odlučna da pod svaku cijenu dobije ekskluzivni intervju, nije marila za okolnosti te je teniskog asa zaskočila nasred ulice, pred njegovim maloljetnim djetetom.

Unatoč neočekivanoj i neugodnoj situaciji, Đoković je, kao i nebrojeno puta do sada, pokazao iznimnu smirenost i strpljenje. Ljubazno je pokušao objasniti novinarki da nije trenutak za razgovor. "Ovdje sam sa sinom...", rekao je, nadajući se da će poštovati njegovu privatnost. Međutim, reporterka nije odustajala, nastavljajući s pitanjima i ignorirajući njegovu molbu. Đoković je ponovio: "Hvala, hvala, sa sinom sam, žao mi je", jasno dajući do znanja da želi nastaviti svoju šetnju u miru.

Uporna novinarka nastavila je s ispitivanjem, a jedno od pitanja koje je postavila ticalo se glasina o njegovom mogućem preseljenju u grčku prijestolnicu. Vidno zbunjen i u neprilici, Đoković je dao kratak i diplomatski odgovor. "Ne znam, ne znam. Samo uživam u vremenu s obitelji. Bit ću ovdje zbog turnira", izjavio je, referirajući se na nadolazeći ATP turnir. Njegova nelagoda bila je očita, no uspio je zadržati pribranost unatoč nepoštovanju njegovog osobnog prostora.

Taman kad se činilo da je situacija dosegla vrhunac neugodnosti, novinarka je izvukla posljednji adut. Pokazala je Đokoviću fotografiju na kojoj njezin kolega, televizijski voditelj, igra tenis sa Stefanosom Tsitsipasom. Umjesto da se iznervira, Novak je situaciju okrenuo na šalu, pokazavši svoj poznati šarm. "Mislim da ga je Stefanos pustio da pobijedi", odgovorio je uz osmijeh. Taj duhovit i gospodski komentar bio je savršen način da se elegantno izvuče iz razgovora, nakon čega se kulturno pozdravio i konačno nastavio svojim putem.