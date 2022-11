Đoković lako do polufinala, prvi igrač svijeta predao svoj meč

Branitelj naslova pobjednika na ATP turniru tenisača iz serije "masters 1000" u Parizu, Srbin Novak Đoković uvjerljivo se plasirao u polufinale ovogodišnjeg izdanja, on je u četvrtfinalu svladao Talijana Lorenza Musettija sa 6-0, 6-3.

Đoković će u polufinalu igrati protiv boljeg iz ogleda Grka Stefanosa Tsitsipasa i Amerikanca Tommyja Paula.

Ranije u petak je prvi tenisač svijeta, 19-godišnji Španjolac Carlos Alcaraz predao svoj četvrtfinalni susret Dancu Holgeru Runeu zbog ozljede trbušnog zida. Rune je dobio prvi set sa 6-3, dok je u drugom rezultat bio 6-6 kada je mladi Španjolac odlučio predati susret. Tijekom posljednje izmjene strana Alcaraz je s bolnim grčem na licu masirao predio ispod rebara na lijevoj strani.

Foto: VEEREN / BESTIMAGE/BESTIMAGE Holger Rune et Carlos Alcaraz ( blessé) - Holger Rune remporte son match face à Carlos Alcaraz ( blessé) lors du tournoi de tennis "Rolex Paris Masters 2022" à Bercy AccorHotels Arena à Paris, le 4 novembre 2022

Do kraja sezone Alcaraza očekuju još dva važna nastupa, ATP finale u Torinu od 13. do 20. studenoga te završnica Davis Cupa u Malagi od 22. do 27. studenoga gdje će Španjolska u četvrtfinalu biti suparnik Hrvatskoj.

Rune će, pak, u polufinalu u subotu igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea koji je ranije u petak nadigrao Amerikanca Francesa Tiafoea sa 6-1, 6-4.

ČETVRTFINALE:

Holger Rune (Dan) - Carlos Alcaraz (Špa/1) 6-3, 6-6 - predaja

Felix Auger-Aliassime (Kan/8) - Frances Tiafoe (SAD/16) 6-1, 6-4

Novak Đoković (Srb/6) - Lorenzo Musetti (Ita) 6-0, 6-3

