Marin Čilić izgubio i završio sezonu bez osvojenog naslova

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 17.) zaustavljen je u prvom kolu Masters 1000 turnira u Parizu, gdje ga je sa 6-4, 6-4 sa 82 minute pobijedio Talijan Lorenzo Musetti (ATP - 23.)

Ovo je bio 14. Čilićev nastup u Bercyju, a po četvrti put je poražen u prvom meču.

Musetti je do pobjede došao u dva seta koja su bila vrlo sličnog scenarija, a jedina razlika je bila u tome da je Čilić u prvom setu imao priliku vratiti izgubljeni servis u prvom gemu. U četvrtom gemu je hrvatski tenisač došao do 15-40, ali ga je Musetti prvo prisilo na pogrešku, a potom mu zabio jedan od svojih sedam asova u meču.

Marin do nove prilike za 'break' nije došao pa ga je izgubljeni servis u prvom gemu drugog seta odveo u poraz. Statistički je to bio izjednačen meč, a presudilo je to što je Musetti iskoristio obje prilike za 'break', dok je Čilić svoje dvije propustio.

Musettijev sljedeći suparnik je Gruzijac Nikoloz Basilašvili koji je sa 6-3, 6-4 bio bolji od francuskog kvalifikanta Quentina Halysa.

Čilić je po drugi put od 2008., kad je u New Havenu osvojio prvi od 20 naslova na ATP Touru, sezonu završio bez ijednog trofeja, a najbliže je 21. naslovu bio u Tel Avivu, gdje je u finalu poražen od Novaka Đokovića.

Sezonu na ATP Touru je završio s učinkom od 31 pobjede i 20 poraza, a priliku za popravak imat će u nokaut fazi finalnog turnira Davis Cupa u Malagi, gdje će Hrvatska u četvrtfinalu igrati protiv domaćina Španjolske.

Hrvatska je tako ostala na jednom predstavniku u pojedinačnoj konkurenciji. Borna Ćorić (ATP - 26.) će u utorak na teren, kad će mu suparnik u prvom kolu biti domaći kvalifikant Corentin Moutet (ATP - 64.).

ATP Pariz - 1. kolo

Yoshihito Nishioka (Jap) - Aslan Karacev 6-3, 6-4

John Isner (SAD) - Oscar Otte (Njem) 6-4, 7-6 (3)

Taylor Fritz (SAD/9) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa) 7-5, 6-2

Karen Hačanov - Sebastian Baez (Arg) 6-1, 6-1

Lorenzo Musetti (Ita) - MARIN ČILIĆ (HRV/15) 6-4, 6-4

Nikoloz Basilašvili (Gru) - Quentin Halys (Fra) 6-3, 6-4

Richard Gasquet (Fra) - Alex Molčan (Slk) 6-3, 6-1

Cameron Norrie (VBR/12) - Miomir Kecmanović (Srb) 6-2, 6-4