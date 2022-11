Đoković trenira borilačku vještinu: Nisam imao ulične tučnjave kad sam bio mlađi pa sam htio naučiti

Srpski tenisač Novak Đoković bori se za naslov na turniru Masters serije u Parizu, a danas od 19.30 čeka ga meč protiv Talijana Lorenza Musettija.

Prije susreta napravio je intervju za Tennis Channel i otkrio čime se bavi u posljednje vrijeme.

Jedan od najboljih tenisača svih vremena, nije predan samo tenisu, nedavno je počeo trenirati borilačku vještinu - brazilsku capoeiru koja kombinira ples i borbu.

- Ne koristim to u svojoj dnevnoj rutini ili kao klasični trening, ali volim učiti nove stvari. Kako iz profesionalnih, tako i iz privatnih razloga. Uvijek sam se želio naučiti tući. Nisam imao te ulične tučnjave kada sam bio mlađi, ali sam želio to malo profesionalnije naučiti. Volim MMA, ali i taj dio kada se pleše uz glazbu. To je capoeira, miks svega. Povijest joj je također zanimljiva. Kako je rođena na ulici, u favelama Brazila - rekao je Đoković kojeg čeka borba za polufinale.