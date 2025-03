'Dok sam čekao Zrinku, klecala su mi koljena. A jednu stvar ljudima treba objasniti, nisam to mogao reći...'

Jedan od sretnijih ljudi među onima koji su svjedočili ukupnoj slalomaškoj pobjedi Zrinke Ljutić u Svjetskom kupu bio je, svakako, direktor reprezentacije u alpskom skijanju Vedran Pavlek. Kako je on proživljavao dvije utrke ženskog slaloma održane u američkom Sun Valleyu?

– Za sve nas to je bilo napeto, a napetost je krenula još dan prije, s izvlačenjem brojeva. Osjećaš odgovornost kod svakog poteza. Ujutro sam bio prilično miran, čak i prvu vožnju, ali onda, prije drugog laufa, a naročito nakon što je Zrinka ušla u cilj, meni su noge klecale – rekao nam je Pavlek tri sata nakon Zrinkina trijumfa i po dolasku u apartman.

– Uh, tek po dolasku u svoju sobu počeo sam se smirivati.

Govorio je Pavlek još jesenas, sjećamo se dobro, da je pred nama sezona u kojoj će Zrinka, nakon tri prošlosezonska druga mjesta, doći do svoje prve pojedinačne pobjede. No nije se usudio prognozirati da će se dogoditi i ukupna slalomska pobjeda. Srećom, Zrinka je uspjela iskoristiti to što je najbolja skijašica današnjice Mikaela Shiffrin propustila četiri utrke.

– Nisam to mogao reći i ne mogu sada reći da sam na početku sezone vjerovao da će se to dogoditi. Vidio sam da skija odlično, a nakon pobjede u Kranjskoj Gori to je postao vrlo realan scenarij. Ono što je bitno kad je u pitanju borba za Globus, kada ti se ukaže prilika treba je zgrabiti jer vi nikad ne znate što se može dogoditi sljedeće sezone. Recimo, Zrinka može imati pet pobjeda, a Shiffrin šest i da ne uspije biti ispred nje.

Nakon pobjeda u Semmeringu, Kranjskoj Gori i Courchevelu te drugog mjesta u Sestriereu, u posljednje dvije utrke sezone (Are, Sun Valley), Zrinka je bila deseta.

– Kada se borite za Globus, posljednje dvije do tri utrke, a naročito posljednja, to više nema veze s običnim skijanjem. To ljudima treba objasniti. Oni koji su u igri za Globus izgledaju kao grogirani boksači u 11 rundi, pri čemu se samo čeka tko će pasti. Pa pogledajte samo Rast, bila je slabije plasirana od Zrinke.

Upravo se od Rast, koja je uoči posljednje utrke zaostajala 41 bod, najviše očekivalo da će napadati.

– Zrinka je odradila točno koliko je trebalo. Prvu vožnju bila je prekruta, odveć tvrda, pa ju je otac i trener Amir Ljutić odveo na dodatno zagrijavanje. Drugu vožnju bolje je skijala i da nije imala poveću pogrešku pri pri kraju staze, bila bi za nekoliko mjesta bolje plasirana. No odskijala je zrelo i točno koliko je trebalo.

Dakle, psihologija posljednje utrke je nešto posebno.

– Podsjetit ću vas da je Ivica Kostelić bio 18. u posljednjoj utrci sezone i da je osvojio Globus. U toj utrci pobijedio ga je čak i jedan brzinac, Svindal, što je nemoguća misija. No Myhrer je bio tek četvrti i Ivica je osvojio Globus.

U dalekom Sun Valleyu, skijaškom resortu na američkom sjeverozapadu (Idaho), u publici je bilo i hrvatskih zastava.

– Bilo ih je dosta, što je i mene iznenadilo. Ove sezone nema puno nacija s osvojenim Globusima. U muškom skijanju to su samo Švicarska i Norveška, a u ženskom Italija, Švicarska i Hrvatska.

FOTO Zrinka je osvojila šesti Mali kristalni globus u hrvatskoj povijesti. Evo koliko je prošlo od Ivičinog

Koliko je ovo velik trenutak za hrvatsko skijanje?

– Velik je, naročito kad znamo da nemamo domaću utrku Svjetskog kupa jer ovisimo o tome kada će biti izgrađena žičara na Sljemenu. Svi to vide i cijene i pitaju me, s velikim poštovanjem, kako je to moguće da smo deseta nacija u Svjetskom kupu. No u takvim okolnostima očito je da se nama svima probudi dodatni prkos i da dobijemo motiv da radimo i zapnemo još više.

Kakva je sudbina ukinute sljemenske utrke Svjetskog kupa?

– Sve ovisi o roku u kojem će biti izgrađena žičara.

Izvjesno je da neće biti gotova da bi se na padinama Medvednice vozila utrka 2026. godine.

– Gradonačelnik tvrdi da će biti gotova u siječnju. Vidjet ćemo. Dok se to ne izgradi, mi ćemo se usredotočiti na svoje reprezentacije i dati poticaj Leoni Popović da se što bolje oporavi za sljedeću sezonu.

Hrvatska ima malu reprezentaciju u Svjetskom kupu. Dvije skijašice i četiri skijaša. Što je s generacijskom obnovom?

– Problem novih naraštaja hrvatskih skijaša je u tome što nema žičare na Crvenom spustu na Sljemenu. Sretna okolnost je što je na Platku napravljena žičara. Naša baza je mala i mi moramo sve koji išta vrijede u dječjem skijanju uzeti pod svoju brigu da bismo nešto napravili.

Koji su to klinci, koja su to imena na koja treba obratiti posebnu pozornost? Kod djevojaka šira je javnost do ovog časa čula samo za Doru Ljutić, dobrim dijelom i zbog velikih uspjeha njezine starije sestre.

– U muškom skijanju nakon Tvrtka Ljutića dolaze Ziggy Vrdoljak i Hrvoje Ljutić. Kod djevojaka je nakon Zrinke mala rupa, no onda dolaze skijašice rođene 2009. i 2010., a to su Pia Vučinić, Zoe Dragičević i Kim Vrdoljak, Ziggyjeva sestra.

Je li Zrinkino osvajanje Malog kristalnog globusa velika Pavlekova zadovoljština naspram svih onih skeptika koji su govorili da će nakon odlaska Kostelića sa scene nestati i hrvatsko skijanje s pozornice na kojoj se događaju velike stvari?

– Da nisam u to vjerovao, ne bih to ni radio. Ne zaboravite da je Zubčić imao tri pobjede i da je tri godine bio treći u završnom poretku veleslaloma, što svakako treba pohvaliti. Ove sezone za svoje prvo postolje izborio se Samuel Kolega, a vjerujem i da će se Istok vratiti na veliku scenu, a Tvrtko Ljutić napreduje...