Čekali smo 19 godina da Hrvatica dođe na vrh. Nakon Janice, dočekali smo Zrinku

Tu sliku - Hrvaticu na najvišem postolju konačnog slalomskog poretka u Svjetskom kupu u alpskom skijanju - čekali smo 19 godina. Nakon skoro dva desetljeća i neponovljive Janice Kostelić, hrvatsko skijanje ponovo ima osvajačicu malog Kristalnog globusa. A njega je, uz ponešto drame i stresa, osvojila 21-godišnja Zrinka Ljutić, također u slalomu. Da bi slavila cjelosezonsku pobjedu, zahvaljujući bodovnoj zalihi, Zrinki je u posljednjoj utrci sezone bilo dovoljno i deseto mjesto. Vozila je obje vožnje sigurno i pametno. U prvoj je imala 12. vrijeme a u drugoj 11.

Nije nimalo riskirala, čuvala se izlijetanja, uvjerena da su pod sličnim pritiskom i njene konkurentice. Svjesna da je cijela sezona stala u dvije vožnje od po 50-ak sekundi, Zizi je nastojala biti što je moguće mirnija.

Dijelila radost sa Shiffrin

A završni obračun kandidatkinja za to prestižno priznanje odvijao se u američkom Sun Valleyju, u mondenom alpskom resortu u saveznoj državi Idaho. U tu utrku ušla je mlada Hrvatica s 41 bodom prednosti ispred Švicarke Camille Rast i 51 bodom ispred Austrijanke Katharine Liensberger koja se nametnula kao veća prijetnja.

Jer, Camille Rast je iz utrke otpala već u prvoj vožnji u kojoj je na koncu bila tek 14. Nije u tom prvom laufu blistala niti Zrinka koja je imala 12. vrijeme pa je računica za drugu vožnju bila jasna. Da bi prestigla Hrvaticu, uz uvjet da Zrinka ne izleti sa staze i da osvoji minimalnih 16 bodova (za 15. mjesto) Austrijanka je trebala biti najmanje druga.

U jednom trenutku je ona to i bila no iza nje su nastup čekale još tri skijašice i sve tri su ju prestigle i potisnule na, završno, peto mjesto. A sve naše zebnje anulirala je iskusna Švicarka Wendy Holdener koja je Liensberger potisnula na treće mjesto i već u tom času Zrinka je počela primati čestitke od članova svojeg tima kojeg, osim oca i trenera Amira, čine još i pomoćni trener Tomislav Šarić, serviser Miha Cerer, fizioterapeut Zoran Pršo, glasnogovornica Mirna Grozdanić, direktor reprezentacije Vedran Pavlek....

A uslijedila je i čestitka od najveće skijašice današnjice Mikaele Shiffrin koja je radost svoje 101. pobjede u Svjetskom kupu iskreno podijelila s najboljom hrvatskom skijašicom. Shiffrin je još jednom iskazala i svoju ljudsku toplinu (i veličinu) i to gestom naspram djevojke, olimpijske stipendistice, koja će joj sljedeće sezone biti najveća rivalka. Kako u slalomu Svjetskog kupa tako i na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

Inače, Zrinka je načas u ruke dobila i mali Kristalni globus, kako bi proslavila uspjeh s publikom. No, morala ga je i vratiti organizatorima jer je službena svečanost uslijedila tek nakon završnog muškog slaloma. A tijekom iste, za vrijeme intoniranja hrvatske himne, Zrinki su se orosili obrazi. Suze radosnice (ponosnice) suspregnuti nije mogla jer jedan ovakav trenutak stigao je možda i prije no što je i sama očekivala. Doduše, upitana je li dvojila oko toga može li osvojiti mali Globus, Zrinka je kazala:

- Na neki način sam znala da ću to osvojiti, ali nisam znala kako i to me je učinilo nervoznom. Nekoliko posljednjih utrka bilo mi je jako teško, posebice danas. Naučila sam nekoliko lekcija. Bilo je toliko puno pritiska da ću u budućnosti od toga imati koristi.

U drugoj vožnji, u kojoj je imala 11. vrijeme, doista je bilo napeto. Kako za nju tako i za članove njenog stožera i sve navijače.

- Htjela sam napasti u drugoj vožnji, no bilo je teško. Nije to bilo moje najbolje skijanje, no bila sam aktivna i to je bilo dovoljno. Nije to bilo savršeno, no bila sam mirna. Napravila sam što sam mogla i onda sam čekala da vidim što će učiniti Katharina.

Hoće li zasvirati Ivica i Zrinka?

A Katharina također nije ponudila svoje najbolje skijanje i Zrinka je tako, nakon Janice, postala druga Hrvatica koja je osvojila slalomski Globus.

- Odrastala sam slušajući o njoj i gledajući video snimke Janičinih vožnji, a sada sam i ja jedna od vlasnica Globusa.

Upitana kako će proslaviti ovaj veliki uspjeh Zrinka je odgovorila na način koji je nasmijao publiku.

- Možda ću se napiti, po prvi put u svom životu.

U svakom slučaju, kao što je ustvrdila njena ozlijeđena reprezentativna kolegica Leona Popović, ovaj domet (a i četvrta je u ukupnom poretku) zaslužuje posebnu feštu pa tako i neki primjeren doček. Ako ne na Jelačićevu placu, kao što se nekad dočekivalo Kosteliće, ali barem u zagrebačkoj zračnoj luci.

Bila bi to savršena prilika da se Zrinki ostvari jedna želja, koju nam je svojedobno spomenula, a to je da na javnoj sceni zasvira u gitarističkom duetu s Ivicom Kostelićem, posljednjim hrvatskim osvajačem malog Kristalnog globusa. A to se zbilo 2012. kada je Ivici pripala ukupna pobjeda u alpskoj kombinaciji, baš kao i godinu poslije (2013.) kada se više nije dodjeljivao Globus.