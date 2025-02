Dinamo je u pregovorima za hit veznjaka HNL-a, on bi se fantastično uklopio u momčad

Dinamo je prije nekoliko dana otpustio Marka Marića s pozicije sportskog direktora, a sada u poodmakloj fazi zimskog prijelaznog roka bez sportskog direktora pokušava dovesti nekolicinu igrača.

Zakotrljale su se informacije o interesu hrvatskog prvaka za Lokomotivinog ofenzivnog veznjaka Roberta Mudražiju, no jučer je u eter izašla vijest o ogromnom interesu Dinama za centralnog veznjaka Varaždina, 23-godišnjeg Leona Belcara.

Za priču je zapravo iz oba tabora doznao talijanski sportski novinar Lorenzo Lepore, koji se bavi praćenjem nogometnog tržišta iz regije vodeći stranicu Balkan Sports. Prema njegovim saznanjima interes Dinama je velik i pregovori su u tijeku, a Varaždin traži odštetu u rasponu od 1,5 do 2 milijuna eura. Odšteta bi bila znatno manja da je Dinamo zagrizao za Belcara nekih 40 dana ranije, budući da je 7. siječnja veznjak produžio ugovor s Varaždinom do ljeta 2027. godine, pa je narastao i odštetni zahtjev.

