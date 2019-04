Dobro je što ću igrati večernje mečeve, pa se mogu naspavati nakon izlaska

Iako je do početka ATP turnira Plava laguna Croatia Open u Umagu ostalo dva i pol mjeseca, već sada se zna da će jubilarni, 30. turnir biti spektakularan.

Ne samo zbog dva vrhunska ekshibicijska meča (Ivanišević - Rafter, Ivanišević - Prpić), već i zbog dva fantastična tenisača koji su već potvrdili nastup u Umagu (12. -21. 7.).

Prvi je 12. tenisač svijeta Fabio Fognini, legendarni Talijan koji je prije dva tjedna osvojio Masters 1000 u Monte Carlu, a drugi nama još zanimljiviji Borna Ćorić. Bolji dar za 30. rođendan turnira publika gotovo i nije mogla dobiti.

Bio je klinac 2013., a sad je favorit

Ljubav Borne i Umaga traje od 2013. kada je ondje nastupio sa samo 16 godina.

– Uh, puno se toga otad promijenilo, tada sam bio klinac, a sad ću biti favorit za naslov. Najviše sam se otad promijenio psihički. U tom prvom meču previše sam htio i zato sam i izgubio. Poslije je bilo bolje, dvaput sam u Umagu igrao u četvrtfinalu, a sada želim postati pobjednik turnira. Mogući finale s Fogninijem? Za publiku bi to bilo dobro, ali ja bih u finalu ipak nekog lakšeg (smijeh). Jer, nedavno me Fognini pobijedio u Monte Carlu – iskren je Borna.

Legenda umaškog turnira Carlos Moya naglašavao je da je jako volio noćni život u Umagu. Hoće li i Borna moći barem malo uživati?

- Prije je to bilo drukčije, moglo se više izlaziti nego danas. Na drugim turnirima nemam običaj izlaziti, ali u Umagu sam to uvijek volio. Naravno, bez pretjerivanja. Dobro je što igram večernje mečeve, pa ću se stići naspavati nakon izlaska.

Borna vjeruje da se može priključiti respektabilnoj listi umaških pobjednika (Wawrinka, Moya, Muster, Čilić, Davidenko, Rios, Fognini, Thiem, Prpić...), no do Umaga morat će poboljšati omjer na turnirima iz serije 250. Naime, na takvim turnirima je u posljednjih 13 nastupa čak 10 puta gubio u prvom meču, a tri puta došao je do četvrtfinala.

– Svjestan sam da imam problema, uvjetno rečeno, s manjim turnirima. Nekako sam na većim turnirima motiviraniji, no Umag će sigurno biti iznimka jer igram pred svojom publikom. Umaški turnir mi je najdraži, a Umag mi je posebno mjesto. Jako puno mi znači ta podrška obitelji i prijatelja koju ću imati tamo. Pogotovo mi je važna podrška obitelji, nekad je doista jako stresno biti tenisač. U posljednje dvije godine praktički sam imao samo po tjedan dana odmora. Psihički je to teško izdržati.

Borna nema previše problema sa psihom kada su u pitanju neizvjesni mečevi. Naime, u posljednjih 10 mečeva koji su otišli u treći, odlučujući set, Borna je pobijedio čak devet puta!

– Mislim da je za to više razloga, prvi je moja tjelesna pripremljenost na kojoj jako puno radim, nekad i tri sata dnevno. Drugi je moja psihička snaga, agresivnost pri odlučujućim lopticama. Naravno, sreća je također važna – kaže Borna, trenutačno 15. tenisač svijeta.

Za nas igrače je ovo bolje...

Kako igra, ubrzo će poboljšati svoj renking karijere (12.), a njegovi dugoročni ciljevi još su puno viši.

– Otkad igram tenis, cilj mi je da postanem broj jedan. Znam da je do toga još daleko, ali to mi mora biti cilj. Ne igram tenis zbog novca, već zato što ga obožavam i želim biti najbolji na svijetu. Nadam se da će mi se jednom to i ostvariti.

Na kraju se Borna osvrnuo i na novi format Davisova kupa.

– Ima još šest mjeseci, nisam još s dečkima iz reprezentacije razgovarao o tome u kakvom ćemo sastavu nastupiti. Malo je nezgodan termin na kraju sezone, ali opet, branimo naslov... Što se tiče novog formata, lošiji je za navijače jer neće biti one domaćinske atmosfere, no nama igračima je bolje jer nas je stari format Davisova kupa jako trošio – zaključio je Borna.