Dobre vijesti: Cindrić već operiran, bit će spreman za EP!

Hrvatska rukometna reprezentacija i Barcelona ostale su na dulje vrijeme bez usluga Luke Cindrića, sjajnog srednjeg vanjskog igrača. Naime, Cindrić se teško ozlijedio igrajući u Ligi prvaka na gostovanju njegove Barcelone kod Flensburga.

– Slomio je ključnu kost i dobro je u cijeloj priči da mu nije stradalo rame. Pad je bio strašan. Cindrić je u jednoj akciji hrabro ušao između dvojice obrambenih igrača Flensburga, poletio zrakom, a onda ga je jedan igrač gurnuo i pad je bio katastrofalan. Već je operiran i nadam se da će biti spreman za Europsko prvenstvo u siječnju sljedeće godine u Mađarskoj – rekao je Hrvoje Horvat, izbornik hrvatske reprezentacije.

Koliko će trajati oporavak?

– Oko četiri do šest tjedana. To znači da ga sigurno neće biti za akciju reprezentacije u studenome kada ćemo u Poreču igrati prijateljsku utakmicu sa Slovenijom. No, nadam se da će se priključiti završnim pripremama 1. siječnja 2022. godine – istaknuo je izbornik Horvat.

Ozlijedio se u 12. minuti.

– Išao sam u skok, a suparnički igrač me gurnuo te sam punom težinom pao na rame. Ali sreća je u nesreći što je to lijeva ruka. Samo su mi popucali ligamenti koji se spajaju kod ramena – rekao je nakon utakmice Cindrić, koji baš nema sreće s ozljedama. Zbog ozljeda je propustio posljednja dva velika natjecanja – Europsko prvenstvo u Švedskoj 2020. te Svjetsko prvenstvo u Egiptu 2021. godine.

– Šteta je što nam se ozlijedio tako važan igrač – izjavio je trener Ortega.

Cindrić je prije dva tjedna predvodio Barcelonu do osvajanja Španjolskog superkupa u pobjedi 30:27 nad Ademarom, čime su Katalonci došli do desetog Superkupa zaredom.