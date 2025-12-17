Otkriveno za koga je Luka Modrić glasovao u izboru za nogometaša godine

Luka Modrić također je sudjelovao u izboru za najboljeg igrača godine, a nijedan igrač Real Madrida nije se našao među prva tri.

Evo koga je veznjak Milana i kapetan hrvatske reprezentacije odabrao za svoju trojicu najboljih u Fifinom izboru za nagradu The Best.

3. Lamine Yamal

Dobitnik Zlatne lopte iz 2018. odabrao je Yamala nakon nevjerojatne godine za nogometno čudo iz Barcelone.

Tijekom sezone 2024.-2025. postigao je 21 pogodak i upisao 22 asistencije dok je Barcelona osvojila La Ligu, Copa del Rey i Španjolski Superkup.

U Zlatnoj lopti bio je drugi iza Ousmanea Dembelea, ali teško je vidjeti budućnost u kojoj na kraju neće dobiti Zlatnu loptu.

Što se tiče nagrade The Best, ponovno je bio drugi iza Dembelea.

2. Ousmane Dembele

Iako je Dembele, osvajač Zlatne lopte, osvojio dovoljno bodova da bude proglašen najboljim, nije bio najbolji igrač svijeta prema Modriću. Hrvatski veznjak je francuskog napadača u PSG-u stavio na drugo mjesto na svojom popisu nakon godine u kojoj je Dembeleov pogodak odveo PSG do prve Lige prvaka. Prošle godine Dembele je postigao 35 pogodaka, uključujući osam u Ligi prvaka, te je postigao odlučujuće pogotke protiv Liverpoola i Arsenala u nokaut fazi.

1. Vitinha

Sindikat veznih igrača je u punoj snazi ​​jer je Luka Modrić odlučio dati Vitinhi svoj glas za najboljeg igrača. Dok je Dembele punio naslovnice zbog svojih pogodaka, Vitinha je bio čovjek koji je vukao konce igre i dobio je pohvale od širokog spektra trenera i kolega igrača. S Rodrijem koji je prošle godine osvojio Zlatnu loptu, ideja da veznjak koji kontrolira tempo osvaja glavne nagrade nije bila neobična i nije bilo onih iz te kategorije koji su imali bolju godinu od 25-godišnjeg portugalskog veznjaka. Modrić je očito isto tako mislio, ali to mišljenje nije dijelio ostatak glasačkog odbora jer je Vitinha bio tek sedmi u rezultatima glasanja, između Mohameda Salaha i Harryja Kanea.