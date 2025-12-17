'Što taj čovjek radi u Izraelu?' Društvene mreže pune komentara na račun poznatog nogometaša

Branič Barcelone Ronald Araujo (26), odredio je 29. prosinca kao ključan datum za svoj povratak treninzima. Urugvajski reprezentativac privremeno se povukao iz nogometa zbog narušenog mentalnog zdravlja, a njegov izostanak nije bio posljedica fizičke ozljede. Sve je započelo nakon velike pogreške i crvenog kartona u utakmici Lige prvaka protiv Chelseaja, što je pokrenulo lavinu kritika navijača i medija. Mladi stoper počeo je patiti od tjeskobe i napadaja panike te je, prepoznavši da nije u stanju igrati, zatražio i odmah dobio dopust od kluba kako bi mu prioritet bio oporavak.

U potrazi za unutarnjim mirom i emocionalnom ravnotežom, Araujo, koji je poznat kao veliki kršćanin, odlučio se na duhovno hodočašće u Izrael. Njegova odluka da otputuje upravo tamo izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama. Dok su mu mnogi pružili podršku porukama poput: "Pustite čovjeka na miru, mentalno zdravlje je najvažnije" i "Vrati nam se jači, kapetane!", drugi su bili zbunjeni i kritični. "Što taj čovjek radi u Izraelu?", "Zar nije mogao pronaći mir negdje drugdje?", samo su neki od komentara koji su preplavili internet. Neovisno o reakcijama, Araujo je posjetio sveta mjesta u Jeruzalemu i Tel Avivu, koristeći to vrijeme da se, kako se navodi, "ponovno pronađe" i mentalno osnaži daleko od pritiska javnosti i profesionalnih obaveza. Putovanje je za njega predstavljalo priliku za introspekciju i duhovnu obnovu.

🚨🗣️ Ronald Araujo on his trip to Israel



“I just followed what Messi did during his trip in 2013 and it has really helped me. I would recommend traveling here to heal mentally. It was great” pic.twitter.com/HwBH8UoM8F — The Goal Report (@TheGoalReport_) December 17, 2025

Čini se kako je hodočašće postiglo željeni učinak. Prema informacijama koje prenosi Goal.com, urugvajski branič osjeća se znatno bolje i mentalno snažnije. Uvjeren je da se ponovno može nositi sa svim pritiscima koje donosi igranje nogometa na najvišoj razini te je spreman vratiti se na teren i pomoći svojoj momčadi u nastavku sezone. Nakon završetka putovanja, Araujo se planira posvetiti obitelji prije povratka profesionalnim obvezama. Otputovat će u rodni Urugvaj kako bi proveo božićne blagdane u krugu najbližih, a povratak u Barcelonin trening-centar Ciutat Esportiva Joan Gamper zakazan je za 29. prosinca. To će mu dati nekoliko dana da se aklimatizira i pripremi za izazove koji ga čekaju.

Povratak treninzima krajem godine omogućit će mu da se nametne treneru Hansiju Flicku uoči prve utakmice u 2026. godini. Araujov cilj je jasan, želi nastupiti u katalonskom derbiju protiv Espanyola trećeg siječnja, što bi za njega bio simboličan povratak na teren nakon teškog razdoblja. Tijekom cijelog procesa oporavka, Barcelona je svom igraču pružala bezrezervnu podršku. Predsjednik Joan Laporta i trener Hansi Flick javno su stali u obranu kapetana, naglašavajući da je dobrobit čovjeka važnija od nogometaša. Klub mu nije postavljao nikakve rokove za povratak, poručivši mu da uzme onoliko vremena koliko god mu je potrebno da se u potpunosti oporavi.